Pasquetta in moto per i piccoli del Moto Club Alfieri, che sono stati impegnati in una nuova tappa del Trofeo Mario Ferrero 2023 di mini enduro, valida come terza prova del regionale ligure.

La tappa a Sezzadio (AL). Ottime le prestazioni dei piccoli Alfieri, a cominciare da Pietro Bertorello, che chiude settimo nella categoria Junior, seguito da Bartek Scarfiello al 18esimo posto, dopo due cadute. Ottavo, invece, Edoardo Marchisio nella categoria Cadetti. Marco Orsi conquista invece la 14esima piazza nella categoria 125 mini, seguito da Pietro Ansaldi al 19esimo posto e a Filippo Sala al 21esimo.

Oltre 120 i partecipanti, provenienti dalle quattro regioni ammesse al trofeo (Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna).