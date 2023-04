But Formazza 2023: emozioni in quota nel cuore delle Alpi Lepontine

Torna una delle più emozionanti gare di trail running, per i paesaggi mozzafiato che attraversa: l’8 luglio una nuova edizione di BUT Formazza irrompe nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza (VB). Suddivisa in 3 percorsi di 57, 39 o 22 chilometri, con dislivelli che vanno da 1300 per il più breve, a oltre 3.000, la gara inizia e termina a 1.200 metri di altitudine, nell’area feste del Comune di Formazza, e si insinua nel cuneo profondo nel cuore delle Alpi Lepontine, ricco di storia e di luoghi spettacolari.

Gli atleti si cimenteranno su sentieri sterrati e strade bianche che, tra decise salite e vertiginose discese, hanno già visto il Mondiale di Skyrunning e che attraversano alcuni dei punti più scenografici della Valle, come la piana di Riale a 1800 m di quota, il Rifugio 3A, a quasi 3.000 m, i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel, oltre alla Cascata del Toce, una delle più grandiose delle Alpi e tra le più alte d’Europa.

Per gli atleti in gara e per gli spettatori, la BUT sarà l’occasione per immergersi nella natura incontaminata dell’alta Val Formazza, dove lo sport è grande protagonista in ogni stagione. L’evento sportivo si traduce dunque anche in opportunità per assaporare i profumi del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, come il Bettelmatt, formaggio lavorato con latte di mucche di razza bruna e pezzata rossa italiana, alimentate con speciali erbe e fiori di campo. Sarà anche il momento per toccare con mano la fiabesca architettura Walser di Riale, tra i primi insediamenti creati dalle popolazioni walser che raggiunsero la Val d’Ossola dal vicino Canton Vallese attraverso il Passo del Gries.



Iscrizioni solo on line, info a questo link.