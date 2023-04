Club76: i risutati dei tornei in giro per l'Italia

Sono stati giorni intensi per il Club76, impegnato, anche nei giorni festivi, in diversi tornei in giro per l'Italia. Festa biancoblù a Pisa, per la vittoria della B2 del Club76 al Torneo Green Cup Pediatrica.

Le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno vinto da imbattute, senza mai aver perso un set. La finale del torneo contro la B2 di Bergamo le ha viste trionfare, nel corso di varie gare che hanno visto un buon turnover della squadra. Purtroppo si segnala l'infortunio di Ludovica D'Orta, che in settimana sarà sottoposta a esami più specifici che ne chiariranno l'entità. Menzioni speciali per Mirarchi, Zampieri e Colombino, nei premi vinti come miglior palleggiatrice, centrale e opposto. MVP del torneo Carola Colombino. Durante la trasferta pisana, infine, la squadra ha donato la maglia del capitano della A1F della Reale Mutua Fenera Chieri '76, Kaja Grobelna, all’organizzazione del torneo Pediatrica Cup, curato dalla Dream Volley Pisa.

Grandi risultati anche per l'Under 16 Gold Playasti, impegnata nel Torneo Bussinello.

Ottime prestazioni nella prima giornata, in cui la squadra di coach Silvia Asola ha vinto contro Siena 2-0, ma perso contro Vero Volley 2-1. Nel pomeriggio le ragazze hanno vinto contro Bergamo 2-0 e perso 2-0 contro Volleyro, per poi vincere i quarti di finale 2-1 contro Volley Friends, nel corso di un combattutissimo match. Dopo aver conquistato il biglietto di sola andata per la finale contro Volleyro, a causa di un infortunio la squadra perde, all'inizio del primo set, Maddalena di Marzio, cedendo la vittoria alle avversarie, per 2-0, conquistando così il secondo posto nel torneo. Ora lo staff augura a Maddalena una pronta guarigione.

In questi giorni è andato in scena anche “Le Incredibili 2023 – Trofeo Fiorentini”, organizzato dal club e dedicato alle categorie Under 11 e Under 12 al Palasanquirico di Asti.

La categoria U12 si è svolta in due modalità: ogni società ha partecipato con due squadre al 4vs4 (per un totale di 36 squadre). A vincere è stata la squadra del Club76 PlayAsti Bianca 1. Secondo posto per Unionvolley12 Bianca e terzo per Jolly Castagnole Bianco.

Il secondo giorno, sulla base di un ranking calcolato il giorno prima, si è svolto il 6vs6 a 18 squadre. La vincitrice è stata la Club76 PlayAsti Bianca. Secondo posto per Unionvolley 12 e terzo per Jolly Castagnole. L’Under 11 3vs3 si è svolta con 12 squadre partecipanti e a vincere è stata la PlayAsti Tip. Secondo posto per Pro Recco Pallavolo Celeste e terzo per Playasti Tap. Infine, l'Under 14 Playasti chiude al nono posto al Modena Spring Cup. Perdendo nel girone con Conegliano e Yamamay, il team di coach Testa non riesce ad accedere al tabellone per i primi otto posti.

