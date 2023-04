Derthona Basket: ‘The road 2geDER’ il mini per i tifosi

Le ultime due gare casalinghe di regular season da vivere insieme, l’occasione di assicurarsi il posto per la supersfida all’EA7 Emporio Armani Milano campione d’Italia in carica, la possibilità di sostenere con passione e vicinanza – come accaduto nel corso dell’intera stagione – i Leoni.

Questi gli ingredienti principali di ‘The road 2geDER’, il mini pack che il Club propone ai propri tifosi per avvicinarsi al meglio alla fase decisiva della stagione, i playoff. A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile, sarà possibile acquistare l’abbonamento comprensivo delle due gare, in programma mercoledì 19 aprile alle ore 20.30 contro la UNAHOTELS Reggio Emilia e domenica 30 aprile alle ore 17.30 contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Sono tre le modalità di acquisto del mini pack:

presso la sede del Club, sita in via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, fino a mercoledì 19 aprile);

online sul sito di Vivaticket;

presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato mercoledì 19 aprile, giorno della gara contro Reggio Emilia, a partire dalle ore 19.

I tifosi che decideranno di acquistare il mini abbonamento godranno dello sconto del 50% sul prezzo intero del biglietto per la gara contro la UNAHOTELS. Il mini pack emesso varrà quindi come un unico tagliando che dovrà essere conservato e mostrato all’ingresso del PalaEnergica anche in occasione della partita contro Milano.

La Società comunica che ‘The road 2geDER’ sarà in vendita fino a esaurimento dei posti disponibili e che le tariffe applicate sono uniche per tutti, senza riduzioni. Di seguito la tabella dei prezzi del mini pack:

SETTORE PREZZO Parterre Derthona 120 € Parterre Bianconero 90 € Parterre Laterale 60 € Tribuna Derthona 45 € Tribuna Bianconera 39 € Curva Sud 20 € Curva Nord 15 €

Per ogni ulteriore informazione relativa al mini abbonamento, è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it.