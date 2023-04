Abet Basket Bra: torneo internazionale in Spagna per le categorie U17 e U19

Un torneo internazionale in Spagna, nelle località di mare della Costa Brava, tra Lloret de Mar e Barcellona per gli atleti delle categorie U17 e U19 della società Basket Team 71 Abet Bra che hanno partecipato al 36º Trofeo Tomas Sola organizzato da Ebit Eurobasket.

Le squadre sono partite da Bra nella serata di mercoledì 5 aprile, accompagnati dallo staff tecnico del settore giovanile, coordinato dal capo allenatore e responsabile Michele Siragusa, al seguito alcune famiglie dei giovani atleti.

Dopo la cerimonia di apertura del Torneo, a cui hanno partecipato tutte le squadre partecipanti, delle diverse categorie, sia maschili che femminili, hanno preso il via le partite dei gironi. 4 gironi e 16 squadre per la categoria (U18 – a cui hanno partecipati i giocatori della squadra U17) e per la categoria Senior – a cui hanno partecipato i giocatori della squadra U19. I risultati sono stati ottimi, superando ogni aspettativa, considerato che entrambe le squadre si sono confrontate in categorie di età ben superiore.