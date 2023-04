Gators: il recap della settimana

Nel quarto periodo, la musica non cambia, quintetto piccolo, tanta corsa, tanta Press a tutto campo consentono alle Lady di controllare la gara con un +10 di vantaggio. La stanchezza delle padrone di casa lascia a Reba l'opportunità di pareggiare i punti fatti nell'ultimo periodo. Finisce 53 a 43 per le lady Gators che, meritatamente, vincono una gara praticamente mai in discussione, se non nel secondo periodo.

Al rientro in campo lo staff tecnico Gators decide di giocare con 5 piccole: mossa che risulta vincente perché la difesa Press manda totalmente in tilt le avversarie, fra palloni recuperati e i contropiedi di Verlengo le Lady mettono a segno 19 punti, contro i 6 di Reba, chiudendo il terzo periodo 41 a 31.

Nel quarto periodo la gara è già indirizzata a favore delle Lady, Reba prova a ricucire con i 10 punti di Burzio, ma le biancoverdi non si fanno intimorire, continuano a difendere in maniera esemplare e in attacco prima Marchisio poi Mondino conducono la gara fino alla fine. Le Lady vincono meritatamente il match 51-38.

Altro appuntamento fondamentale per i giovani cestiti bianco-verdi che scendono sul campo del Basket Carmagnola. All’andata i torinesi si erano imposti sul parquet saviglianese strappando la vittoria per sole due lunghezze. L’atmosfera in casa Gators è molto concentrata e l’attenzione pre-partita è tangibile tanto che l’inizio del match è fin troppo teso per gli Alligatori che non riescono a mettere in campo la giusta attenzione e determinazione per esprimere il bel gioco visto nelle giornate precedenti.

Il metro arbitrale molto permissivo non aiuta affatto e così, dopo un primo periodo chiuso in parità, è la squadra di casa ad allungare nel punteggio con un parziale di 21-10 che porta le formazioni al riposo con i Gators sotto di 11 lunghezze.

È proprio qua che la squadra cambia faccia: il confronto negli spogliatoi serve per calmare le tensioni e per cercare di trovare soluzioni offensive che possano permettere di scardinare il fortino carmagnolese. La difesa diventa attenta ed impenetrabile e sotto le plance i lunghi bianco-verdi non concedono secondi tiri agli avversari costringendoli a soli 5 punti segnati nel quarto: è l’inizio della rimonta che porta gli alligatori a chiudere il periodo sotto di sole 4 lunghezze.

L’ultimo quarto vede i biancoverdi ormai in trance agonistica allungare ancora nel punteggio fino al +5 quando mancano ormai 3 minuti alla fine del match. I padroni di casa però hanno un sussulto di orgoglio e con una palla rubata e una bomba dall’angolo impattano il match sul 43 pari quando manca una manciata di secondi alla sirena finale. Rimessa Gators con 16 secondi sul cronometro, la palla gira e arriva nelle mani di Mosso che con una bomba allo scadere fa esplodere la panchina bianco verde in un tripudio di emozioni.

«I ragazzi sono stati bravissimi ad uscire da una situazione difficilissima in cui non era semplice riprendere la giusta concentrazione e determinazione per raddrizzare un match surreale. Sicuramene non è stata una bella partita: troppa tensione, un’inspiegabile tolleranza al gioco duro che ha causato nervosismo e soluzioni offensive estemporanee. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti e oltre alla vittoria importantissima abbiamo anche ribaltato il -2 dell’andata portando lo scontro diretto a nostro favore. Grande merito a questi ragazzi che hanno dato una dimostrazione di grande maturità” commentano soddisfatti i coach.

Prossimo incontro: sabato 15/04/2023 ore 15.00, CIRIANNI DECORAZIONI Gators – 5Pari (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).