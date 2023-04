Prosegue il Super Next Gen U18 al Tennistadium di Lagnasco

Prosegue il Super Next Gen under 18, maschile e femminile, sui campi del Tennistadium di Lagnasco, sede della VTT. Nel lungo fine settimana di Pasqua si son conclusi i match dei tabelloni di qualificazione.

Nel maschile pronostici rispettati con il passaggio nel tabellone finale di Riccardo Federico Carpano, che ha stoppato con un doppio 6-3 Elia Pellegrino. A segno anche il numero 2 del draw preliminare, Enrico Ferrua, che ha piegato con un netto 6-2 6-0 il 4 NC Niccolò Cester. Bella prova di Martino Alberto Botta, classificato 3.5, che ha concesso pochissimo al 3.3 e terza testa di serie Luca Volpi, fermato 6-0 6-1. Pierantonio Alberto Rossetti, numero 4 al via, ha dovuto lottare e non poco per avere la meglio sul 3.5 Federico Marmonti. L'impresa gli è riuscita sullo score di 7-6 2-6 11-9. Meno problemi a superare lo scoglio del primo tabellone ha avuto Matteo Tardivo che si è imposto con un periodico 6-1 a Marco Mina, classificato 3.5.

Come da pronostico anche le affermazioni di Simone Rosso, Tommaso Cartosio, Alessio Miserere, Davide Tardio, Alessandro Occhiena, Jacopo Camurri, Francesco Ippedico, Andrea Grossi, Tommaso Pelliciari, Gabriele Grassi, Pietro Bertagnolo, Francesco Turco, Matteo Ippedico e Sebastiano Del Negro.

Promossi e non teste di serie anche Ceteras Luca Ciprian, Matteo Vaccari e Alessandro Meucci: «Proprio Meucci e Ceteras - sottolinea Enrico Gramaglia dal circolo ospitante - sono i due giocatori che hanno maggiormente stupito in questa fase del torneo maschile, qualificandosi grazie a vittorie nette e meritate. Il livello generale della rassegna ovviamente si sta alzaqndo giornata dopo giornata».

Ha già preso il via il tabellone finale, con successi tra gli altri per Edoardo Costa, Federico Dallan, Adriano Botta, Luca Fenoglio, Simone Salvatore, Edoardo Conte, Gabriel Seminara, Gabriel Huete Deza, classifica 2.8, Filippo Rossetti, Marco Lanzilotta, Leonardo Pisa, Francesco Di Stefano.

Nel draw femminile preliminare sono salite in quello finale Beatrice Demichelis, Giulia Orrù, Michela Hrynyk, Aurora Bussi, Sofia Galea (non testa di serie), Elisa Casella e Anna Rolli, 3.3 e altra non pronosticata. Oggi i primi match del tabellone finale.