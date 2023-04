Derthona Basket: Luca Severini in bianconero fino al 2026

Prosegue la costruzione del roster della Bertram Derthona per la prossima stagione, con un nuovo importante rinnovo: Luca Severini vestirà la canotta bianconera fino a giugno 2026.

«Luca è arrivato a Tortona in un momento particolare per la nostra squadra, in una stagione di A2 con tante complessità – il commento del Presidente Marco Picchi -. Mi piace pensare che il nostro percorso di crescita sia coinciso con il suo, con quello di un ragazzo che, dentro e fuori dal campo, fa sentire il Club fortunato ad averlo in squadra. Ci siamo guardati in faccia davanti al Dottor Gavio e ci siamo detti che il viaggio comune non finisce qui, che ci sono ancora tanti traguardi da raggiungere per il Derthona e Luca Severini. Per cui siamo felici di continuare ad affrontare questo viaggio insieme».

Arrivato a Tortona a gennaio 2020, Luca ha contribuito alla crescita del Club e al raggiungimento di risultati importanti. Grazie alle prestazioni prodotte indossando la canotta #20 della Bertram, ha anche conquistato la Nazionale italiana, con cui ha raggiunto la qualificazione ai prossimi Mondiali. Luca e il Derthona continueranno il percorso insieme, fino al 2026.