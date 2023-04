Bertram Derthona: insieme ai Leoni contro Brescia e Reggio Emilia

Il finale di regular season da vivere tutti insieme ai Leoni guidati da coach Ramondino. Due sfide ravvicinate, contro la Germani Brescia (in programma domenica 16 aprile alle ore 18) e contro la UNAHOTELS Reggio Emilia (mercoledì 19 alle ore 20.30), in cui la Bertram Derthona cercherà di consolidare la terza posizione in classifica. La vicinanza e il sostegno dei tifosi sono elementi importanti per continuare sulla striscia di risultati positivi ottenuti fino a questo momento della stagione.

Per consentire a tutti di raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato, la Società – come di consueto – mette a disposizione dei tifosi il servizio di trasporto gratuito. Di seguito le info sugli orari di partenza dei pullman:

per la gara contro la Germani Brescia, la partenza è fissata alle ore 16 di domenica 16 aprile dal piazzale antistante il PalaCamagna;

per la partita contro la UNAHOTELS Reggio Emilia, la partenza è prevista alle ore 18.30 di mercoledì 19 aprile, sempre dal piazzale antistante il PalaCamagna.

Per riservare il proprio posto a bordo, è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.