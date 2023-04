FISI-AOC: i risultati del Gigante FIS all’Alpe Cermis, dello Slalom in Val d’Isère e gli altri risultati del weekend pasquale

GIGANTE FIS ALL’ALPE CERMIS: 6° EDOARDO SARACCO, 11ª MARGHERITA CECERE. PIETRO CASARTELLI E ALESSANDRA BANCHI PRIMI ASPIRANTI

Martedì 11 aprile all’Alpe Cermis di Cavalese si è disputato un Gigante FIS organizzato dal Val di Fiemme Ski Team. In campo maschile successo del padovano Matteo Pizzato del Falconeri Ski Team con il tempo totale di 1’,42”,13/100 e con 23/100 di vantaggio sul trevigiano Francesco Santacroce del Val di Fiemme Ski Team, in testa a metà gara.

Terzo a 26/100 il finanziere abruzzese Gianlorenzo Di Paolo. Sesto posto per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di 50/100, ottavo per il poliziotto di Frassino (Cuneo) Fabio Allasina, staccato di 62/100, undicesimo per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, ventiquattresimo per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, ventisettesimo per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, trentottesimo per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, primo degli Aspiranti. Nono e undicesimo degli Aspiranti Giacomo Fernando Rej e Gilberto Bernardi, entrambi dello Sci Club Sestriere.