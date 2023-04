‘Basket e non solo’: le info sul camp estivo a bordo di Costa Toscana

La prestigiosa partnership con Costa Crociere, scattata all’inizio del 2023, si arricchisce di un nuovo importante capitolo: ‘Basket e non solo’, il camp estivo che dal 30 giugno al 7 luglio permetterà a tanti ragazzi e ragazze e alle loro famiglie di vivere una esperienza unica, che unisce il basket a una vacanza indimenticabile su una delle navi da crociera italiane più belle e innovative al mondo.

A bordo di Costa Toscana, la nuova ammiraglia della flotta di Costa Crociere, i partecipanti trascorreranno una settimana navigando nel Mediterraneo: da Genova, passando per Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia, non mancheranno i momenti per visitare alcune delle città più belle d’Italia e d’Europa. Ad arricchire la proposta, lanciata in collaborazione tra Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Costa Crociere, la presenza a bordo di Riccardo Tavernelli, capitano dei Leoni, come testimonial della prima edizione di questo camp.

Durante le varie tappe della crociera, lo staff tecnico delle Società sportive organizzerà, in loco, allenamenti sulla terraferma, con l’obiettivo di fare vivere ai ragazzi giorni davvero indimenticabili

Il campo ‘Basket e non solo’ è aperto a tutti i ragazzi, fino al compimento dei 18 anni e prevede, oltre agli allenamenti, anche una serie di attività didattiche, giochi e tanto divertimento a bordo di Costa Toscana e sul campo polivalente della nave.

A rendere ancora più interessante questo camp estivo, il costo per partecipante, a partire da 750 euro per i ragazzi e 650 euro per ogni loro familiare che li volesse accompagnare in questa esperienza a 360 gradi. Il costo comprende la possibilità di usufruire dei vari servizi presenti sulla nave.

Il termine per iscriversi e riservare il proprio posto a bordo è fissato in domenica 30 aprile. Per avere maggiori informazioni relative alle attività proposte e al camp estivo è possibile contattare Bertram Derthona via mail, scrivendo a sportclub@derthonabasket.it e a paolo.depersis@derthonabasket.it

‘Basket e non solo’, una grande occasione per salpare insieme a Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Costa Crociere!