FISI-AOC: i risultati dello Slalom all’Alpe Cermis e del Gigante a Val Cènis

Mercoledì 12 aprile è il giorno che ha segnato il ritorno alla vittoria per Edoardo Saracco e proprio davanti a quel commilitone bergamasco che nel giorno di Pasqua lo aveva battuto per 31/100 nello Slalom dei campionati giovanili danesi in Val d’Isère. Per il ventenne carabiniere limonese della Nazionale C la rivincita in rimonta su Alessandro Pizio è arrivata nello Slalom FIS del Trofeo Cucine Rizzoli organizzato dal Val di Fiemme Ski Team all’Alpe Cermis di Cavalese.

Edoardo ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,36”,39/100, staccando di 2/100 Pizio, che era in testa dopo la prima manche. Terzo a 42/100 l’austriaco Lukas Gasser dello Ski Club Bruck. Il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini si è classificato undicesimo, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard venticinquesimo, il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana ventiseiesimo, il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere ventisettesimo assoluto e secondo degli Aspiranti, il valsusino di Sauze d’Oulx Marco Leone del Golden Team Ceccarelli trentunesimo assoluto e quinto degli Aspiranti. Nella gara femminile la finanziera romana Francesca Carolli, vincitrice del Gigante nella prima giornata di gare all’Alpe Cermis, non è riuscita a fare il bis, arrivando a 27/100 dalla vincitrice Carlotta Maria Marcora, varesina dello Sci Club Bormio, prima con il tempo totale di 1’,42”,74/100. Il podio è stato completato da Caterina Sinigoi dello Ski Club Devin, staccata di 1”,12/100. Sesto posto ad 1”,84/100 per la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, quattordicesimo assoluto e terzo tra le Aspiranti per la torinese Alessandra Banchi del Golden Team Ceccarelli, quindicesimo per l’altra torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp, ventottesimo assoluto e settimo tra le Aspiranti per la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, ventinovesimo assoluto e ottavo tra le Aspiranti per la collegnese Giulia Genta del Racing Team Vialattea.

Da registrare anche i risultati delle gare FIS Cittadini che proseguono a Val Cènis. Nel Gigante femminile di mercoledì 12 aprile successo di Beatrice Costato, rodigina dello Ski Team Cavalese, con il tempo totale di 1’,53”,60/100 e con 62/100 di vantaggio sulla francese Brune Clerice dello Snow Ski Club Valloire Galibier e 1”,62/100 sulla britannica Reece Bell della Denver University. Dodicesimo posto per la sanremese Elisa Pagani dello Ski College Limone. Tripletta francese nella gara maschile: primo Arthur Heude del Club Omnisports Val Thorens in 1’,47”,53/100, con un vantaggio di 41/100 su Sacha Auriau dello Ski Club Saint Lary Soulan e di 1”,29/100 su Nicolas Uginet dello Ski Club Aréche Beaufort. Trentaduesimo assoluto e ventiduesimo degli Aspiranti il braidese Pietro Ambrosione dello Ski College Limone.

Le classifiche dello Slalom FIS disputato all’Alpe Cermis di Cavalese:

Slalom Maschile (Alpe Cermis)

Slalom Femminile (Alpe Cermis)

Le classifiche del Gigante FIS Cittadini disputati a Val Cénis:

Gigante Femminile (Val Cénis)

Gigante Maschile (Val Cénis)