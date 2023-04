Sabato sera i Giaguari affronteranno i Reapers allo stadio Primo Nebiolo nel derby di ritorno

Passate le festività pasquali, per i Giaguari Torino è ora di rituffarsi nell’attualità del campionato, il che significa prepararsi al derby di ritorno contro i Reapers Torino.

Il risultato dell’andata (41-0) ed il successivo ruolino di marcia di Giaguari e Reapers lasciano abbastanza tranquilli i gialloneri sull’esito dell’incontro, ma come ha insegnato la partita di Savona di tre settimane fa e, ancor di più, il quarto di finale dello scorso anno quando, dopo due nette sconfitte subite in regular season, i Reapers misero alle corde i Giaguari fino a metterne in dubbio il passaggio del turno, considerare già vinte le partite solo in base ai risultati passati è un errore che potrebbe costare molto caro.

Massima concentrazione, dunque, sulla partita di sabato sera al Nebiolo e massima fiducia nella squadra ed anche nel manipolo di giovani che lo scorso weekend si sono fatti valere con la maglia della nazionale under 19 (Latorraca, Paolo Lazzaretto e Petruccelli) e di quella sperimentale under 21 (Duranti, Licari, Francesco Lazzaretto, Liffredo e Di Pierro).

La partita si disputerà al Primo Nebiolo di Torino sabato 15 aprile 2023 con inizio alle ore 21 e verrà trasmessa in streaming sul canale twitch https://www.twitch.tv/giaguari_1979. Il weekend dei Giaguari non finisce sabato sera, però. Domenica 16, sempre allo Stadio Primo Nebiolo con inizio alle ore 10, andrà in scena il primo dei due Bowl previsti per la stagione regolare dei campionati di flag Under 13 e Under 15.

Il programma delle due categorie è speculare, con i Giaguari impegnati in quattro partite, due al mattino e due al pomeriggio. La Under 13 guidata da Massimo Foglio ed Enrico Ruffoni se la vedrà con i Blitz Ciriè ed i Don Bosco Bears Alessandria, mentre la Under 15, guidata da Francesco Peiroleri, Riccardo Foglio e Dario Aviano, affronterà i Blitz Ciriè ed i Pirates Savona in una giornata che potrebbe rivelarsi già decisiva per la qualificazione alla fase finale di Grosseto prevista per i primi di Giugno.

Sette i gironi per entrambe le categorie con le vincitrici di ogni girone qualificate alla fase finale assieme alla migliore delle seconde classificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA