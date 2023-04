Fulgor Basket sempre più nel sociale: “Disability Camp” assieme al partner Domobianca 365

Da sempre impegnata nel sociale con il ramo benefico AKB, la Fulgor Basket lancia un nuovo ambizioso progetto volto al bene del territorio e dei meno fortunati. Pochi giorni fa la visita nello splendido Adventure Park del Parco del Mottarone, nuovo partner della Fulgor con cui il Club lavorerà a stretto contatto per la promozione e valorizzazione del territorio. Poche ore fa l’annuncio del progetto “Disability Camp”. La volontà è quella di consentire anche a ragazzi e ragazze meno fortunati un’esperienza di tre giorni e due notti immersi nella natura. Sono state infatti programmate attività ad hoc per loro grazie alla collaborazione dell’equipe specializzata dello Studio Specialistico ABC di Domodossola, con il supporto di Fulgor Basket. Dove potranno godere di questa esperienza i giovani? Presso le strutture del Lusentino, grazie alla partnership con Domo365 che è ormai in corso da un paio di anni: un altro piccolo passo di unione del territorio attraverso lo sport e le attività collaterali al campo da basket, queste sono le mission che riempiono d’orgoglio i nostri cuori!

«Vogliamo impegnarci concretamente e credo che nel corso degli ultimi anni lo abbiamo dimostrato – le parole di Don Angelo Nigro. Abbiamo aiutato la montagna, dopo il lockdown e la chiusura degli impianti sciistici, e oggi la montagna, con Domo365, ci sostiene in questo ambizioso progetto dedicato ai giovani e ai meno fortunati. Questa è la sintesi perfetta di una collaborazione che funziona, che porta benefici e sorrisi a chi ne ha bisogno»

Ricordiamo che anche voi, tifosi, appassionati, ma anche semplicemente abitanti del territorio che volete aiutare il prossimo, potete contribuire: venerdì sera al Pala Bagnella di Omegna si giocherà la prima partita di playoff della Serie D Paracchini Expo – Foma, all’ingresso vi sarà chiesta un’offerta minima di 5€, tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione Kenzio Bellotti per l’organizzazione del Disability Camp.