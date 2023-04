BEA Chieri, l'U13 Gold prima del Piemonte al Torneo Internazionale 'La Colomba Fa Canestro'

Nelle vacanze pasquali si fermano i campionati giovanili, ma, approfittando della sosta, l’Under 13 Gold è stata invitata al torneo “La Colomba fa Canestro“, tra i più importanti della regione, organizzato dalla Pallacanestro Moncalieri. 4 giorni a cavallo delle vacanze di Pasqua, dove tantissime squadre da tutta Italia ed Europa si incontrano per vivere una bellissima esperienza. I Leopardi si classificano come prima squadra in Piemonte, continuando il percorso molto positivo in questa stagione. BEA batte Moncalieri, Collegno e CUS, ma si arrende alle corazzate Reyer Venezia e Urania Milano, classificandosi quinta all’interno della competizione. Inoltre, è stata anche una bella esperienza al di fuori dal campo: i Leopardi hanno ospitato i ragazzi della Reyer Venezia, instaurando un bel rapporto che va oltre la pallacanestro. Una soddisfazione in più per Gabriele Coltiletti, che è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

«Non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi, per aver intrapreso un’altra esperienza di alto livello rispetto alla categoria. Il miglioramento del gruppo durante l’anno, sotto tutti i punti di vista, è stato costante, e Tornei di questo tipo regalano la possibilità di picchi di crescita che nascono dal confronto con realtà di altissimo profilo – commenta coach Francesco Corrado – La squadra non si è risparmiata neanche per un attimo, accettando a viso aperto tutte le sfide che un’esperienza di questo tipo regala partita per partita! Dulcis in fundo, un ringraziamento speciale va ai genitori e alle famiglie, che hanno accompagnato e supportato i ragazzi sempre con il massimo entusiasmo»

I tabellini delle gare:

CUS TORINO 44

BEA CHIERI SSDRL 68

Parziali (11-13, 19-28, 40-51)

CUS TORINO: Paolotti (C) 4, Dall’acqua 2, Dalmasso, Ferrarese 6, La Stella 21, Perri , Zirino, Paschetta 3, Naimo, Gualamo 2, Compagno i 2. All. Vialardi.

BEA CHIERI: Borz 6, Spano 8, Di Giorgio, Cristiano, De Mita, Menegatti 8, Vitrotti, Montiglio, Caló 15 , Coltiletti 12, Quaini 6, Musso 6. All. Corrado, Ass. Mosca

BEA CHIERI SSDRL 41

UMANA REYER VENEZIA 87

Parziali (16-18, 24-40, 31-67)

BEA CHIERI: Borz 4, Spano, Di Monte, Murolo 6, Lupo 2 , Menegatti 6, Vitrotti, Montiglio 6, Okadoh, Bassi, Coltiletti, Caló 11, De Mita, Rasconi 4. All. Corrado, Ass. Mosca

REYER VENEZIA: Voltan 7, Caputo, Carino 3, Rossio 8, Rosada 17, Lando 17, Migliardi 6, Vivian 4, Battistin 2, Fuin 11, Boranga 2, Benin 5. All. Sereina, Ass. Pasquettin

BEA CHIERI SSDRL 43

URANIA MILANO 87

Parziali (14-15, 26-35, 29-66)

BEA CHIERI: Fatai (C) 9, Borz, Spano, Di Giorgio, De Mita , Menegatti 6, Vitrotti, Montiglio 1, Coltiletti 8, Caló 5, Rasconi, Quaini 12, Musso 2. All. Corrado, Ass. Mosca

URANIA MILANO: Cantù 7, Russetti 7, Tommasi 13, Colonna 2, Mora 14, Bellani 10, Ciprandi 8, Zancan 4, Ruggiero 11, Milani 7 Buzzen 2, Civa 2. All. Tassellari

BEA CHIERI SSDRL 45

UMANA REYER VENEZIA 67

Parziali (10-17, 24-38, 32-51)

BEA CHIERI: Fatai (C) 3, Borz 3, Digiorgio, Cristiano 2, Menegatti 2, Montiglio, Coltiletti 13, Caló 8, D’Acunti, Dimonte, Quaini 10, Musso 4. All. Corrado, Ass. Mosca

REYER VENEZIA: Voltan 4, Carnio , Rossio 8, Rosada 4, Lando 12, Battaglia 8, Migliardi 5, Vivian 2, Battistin , Fuin 12, Boranga 6, Benin 6. All. Napolitano, Ass. Mainente

COLLEGNO BASKET 50

BEA CHIERI SSDRL 67

Parziali (12-23, 28-39, 39-56)

COLLEGNO: Perozeni 12, Pelligra 5, Sulis 17, Bergamasco 6, Angellotti 2, Salaroli 3, Marrella 2, Rizzitano 1, Mosso 2, Coppola, Farinella, Iodice.

BEA CHIERI: Borz 4, Spano, Di Giorgio, Fatai 9, Cristiano, Demita 3 , Menegatti 12, Montiglio 6, Caló 5, Coltiletti 17, Quaini 5, Musso 4. All. Corrado, Ass. Mosca

PALLACANESTRO MONCALIERI 58

BEA CHIERI 67

Parziali (9-20, 18-42, 36-57)

MONCALIERI: Parise 7, Cinquegrama, Musso 18, Mayfield 17, Zanardi 4, Genta, Bausano 2, Cardamone, Virgiglio 2, Mancini, Sabbia 6, Fall 2. All. Sciannimanico, Ass. Trovato

BEA CHIERI: Fatai (C), Borz 7, Spano, Di Giorgio, Cristiano 4, Demita 2, Menegatti 13, Vitrotti, Montiglio 1, Caló 16, Coltiletti 4, Quaini 14, Musso 6. All. Corrado, Ass. Mosca