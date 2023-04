Per il Team Overall Tre Colli, fine settimana in Toscana: Pontedera ed Empoli

Una due giorni in terra Toscana, con due gare Nazionali.

Sabato a Pontedera e domenica ad Empoli. Il Team dovra' fare a meno di Luca Cavallo reduce oggi da una caduta in allenamento che lo ha costretto ad accertamenti radiografici, fortunatamente negativi, ma con la prescrizione di due giorni di riposo per la lussazione di un gomito. Si schiereranno al via: Sasso, Davarias, Giani, Ponti. Gianello e Daniel quest'ultimi due sostituiti domenica da Belloni Luca e Belloni Massimiliano e l'innesto di Di Paolo. Ds Luciano Gori e Francesco Baldi.