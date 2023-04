Il Rally Regione Piemonte presentato al Castello di Grinzane Cavour

Ieri pomeriggio, nell’elegante contesto del Castello di Grinzane Cavour, alla presenza delle autorità e dei media è stato presentato il Rally Regione Piemonte, che da domani accenderà i motori dando il via a quella che si annuncia una delle sfide più emozionanti e adrenaliniche della stagione, grazie ai ben 188 iscritti e ad un percorso di livello.

Il Castello di Grinzane Cavour domina lo stupendo panorama patrimonio dell'umanità con i paesaggi che paiono dipinti rinascimentali, è stato dunque il momento atteso per dare l’ideale semaforo verde all’evento, sempre più definito identità del territorio, certamente anche dell’intera regione, che da questa edizione conferisce anche il nome, RALLY REGIONE PIEMONTE, appunto.

Tra i convenuti, dai singoli interventi che hanno voluto esprimere la propria soddisfazione per il risultato raggiunto dalla gara in ambito non solo nazionale, si sono percepiti quest’anno più che mai la vicinanza ed il sostegno degli Enti del territorio, motivo di orgoglio per Cinzano Rally Team, che vede riconosciuta in pieno la grande passione profusa nel portare avanti questo rally, sempre più simbolo delle corse su strada.

Erano presenti Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte, Carlo Bo, sindaco di Alba, Daniele Sobrero, consigliere comunale di Alba con delega allo sport; Roberto Bodrito, presidente dell’enoteca regionale piemontese Cavour; Lorenzo Barbero, Assessore alla Sicurezza, Polizia Municipale, Ambiente e Commercio della Città di Alba, Francesco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo; Daniele Casetta, presidente di Confartigianato Cuneo e Daniele Bergamini, Responsabile Commerciale Racing Italia di Sparco, main sponsor del Campionato Italiano.

Hanno presenziato anche alcuni piloti protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, a partire da Campione in carica e leader della classifica provvisoria di questa stagione, Andrea Crugnola, Fabio Andolfi, Giandomenico Basso, Damiano De Tommaso, oltre al gentleman driver Alessandro Gino.

«La Regione Piemonte – ha detto Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte - grazie all’assessore Ricca è molto vicina allo sport. Lo dimostra la caratura degli eventi internazionali come la finale dell’Atp, il tour de France, il giro d’Italia e le gare automobilistiche. C’è bisogno di rispetto per il mondo del Motorsport. E’ giusto rispettare tutte le idee altrui così come le critiche ma questo è uno sport e in quanto tale ha degli appassionati che vanno rispettati. Il nostro è un territorio ricco di persone meravigliose che attraverso il duro lavoro ottengono grandi risultati, come dimostra questa gara».

«Il rally è l’esempio del nostro territorio – ha affermato il sindaco di Alba Carlo Bo - Fatto di persone che lavorano tanto e i risultati si vedono. Il nostro è un territorio che nasce povero e diventa unico. lo stesso accade per il Rally Regione Piemonte, grazie alle persone che ci lavorano dietro. I soldi che circolano nel rally non sono spesi ma investiti. Bisogna necessariamente continuare ad investire nello sport e nei giovani. E’ sarà sempre il nostro rally!».

Durante la presentazione vi è stato un momento di ricordo per la improvvisa scomparsa del pilota irlandese Craig Breen, deceduto nella tarda mattina odierna in seguito ad un incidente durante un test in Croazia, alla guida della Hyundai i20 WRC ufficiale. Breen, 33 anni compiuti lo scorso febbraio, era un grande amico della gara, che aveva vinto nel 2020 e nelle due edizioni successive aveva collaborato all’organizzazione, dando preziosa consulenza grazie alla sua esperienza iridata.