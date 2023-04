Reapers Torino: in arrivo il secondo derby della stagione

Dopo due settimane di stop per la pausa Pasquale riparte il campionato dei Reapers Torino con il secondo derby della stagione 2023: Sabato 15 Aprile alle 21 affronteranno i Giaguari Torino che guidano il girone con 3 vittorie e una sconfitta.

«Dopo aver giocato 4 partite in un solo mese torniamo in campo avendo recuperato alcuni giocatori da piccoli infortuni» spiega Guido Cavallini, Head Coach Reapers «Il derby, si sa, ha sempre un forte impatto emotivo e sappiamo quanto influisca in termini di competitività e approccio al match; nonostante la nostra posizione in classifica daremo il massimo per divertirci e giocare un buon Football».

Durante l’ultimo match contro i Dockers Levante, nonostante il risultato negativo, i Reapers hanno dimostrato di essere cresciuti in campo, sia in attacco che in difesa. Il precedente scontro contro i Giaguari ha evidenziato un gap fra i due team, come testimonia il punteggio, ma i Reapers hanno lavorato duramente in queste settimane per “ricostruire” il gioco al netto dei giocatori a disposizione e per esprimere una valida offense durante il match di Sabato nonchè una solida prestazione anche in difesa.

Kickoff alle 21 allo stadio Primo Nebiolo di Torino. Si potrà seguire la partita in diretta streaming sul canale Twitch dei Giaguari Torino.