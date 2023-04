La Reale Mutua Torino ’81 Iren contro Bologna per conquistare i play-off!

Torna il campionato di Serie A2 Maschile dopo la pausa pasquale e la Reale Mutua Torino ’81 Iren è impegnata questo sabato in casa contro il President Bologna. Nel match di andata i gialloblù hanno avuto la meglio, vincendo per 11-12. I ragazzi di Aversa devono cancellare la brutta prestazione di Como e conquistare la vittoria davanti ai propri tifosi per staccare il biglietto dei play-off. I torinesi sono secondi in classifica e basterebbe un punto per qualificarsi ai play-off con tre giornate di anticipo. Il President Bologna, invece, con la vittoria prima della pausa in casa per 10-9 contro la Waterpolo Milano Metanopoli, ha agguantato l’ottavo posto in classifica a +8 dalla zona play-out.

Simone Aversa presenta il match: «Dopo la settimana pasquale più blanda, abbiamo iniziato a lavorare forte. È cominciata la volata ai play-off che durerà fino a fine stagione e ci aspettano partite difficili. Dovremo avere molto rispetto del Bologna, una squadra che ha fatto un ottimo percorso di crescita durante l’anno, grazie a Marco Risso che ha fatto crescere i giovani del vivaio. Per noi è l’occasione di trovare la brillantezza del gioco e l’entusiasmo perché la sconfitta di Como ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca».

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 15 aprile alla Piscina Stadio Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Chiavari Nuoto – Como Nuoto Recoaro

R.N. Imperia 57 – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Lavagna 90 – Brescia Waterpolo

Reale Mutua Torino ’81 Iren – President Bologna

Spazio R.N. Camogli – R.N. Arenzano

Waterpolo Milano Metanopoli – C.S. Plebiscito Padova

LA CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 54, Reale Mutua Torino’81 Iren 45, Brescia Waterpolo 37, Como Nuoto Recoaro 34, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 33, Lavagna 90 33, Chiavari Nuoto 22, President Bologna 20, R.N. Arenzano 18, Waterpolo Milano Metanopoli 12, C.S. Plebiscito Padova 12, R.N. Imperia 57 1.