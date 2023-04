FIGURA – La finale Coppa Italia Gold illumina il weekend del PalaVela

Il pattinaggio di figura vivrà un altro intenso fine settimana di gare: al PalaVela è infatti in programma la finale della Coppa Italia . Sarà dunque ancora una volta l’impianto torinese ad accogliere i migliori atleti italiani della fascia Gold in un evento organizzato dal CUS Torino che durerà da venerdì 14 a domenica 16.

Programma molto fitto con apertura nel primo pomeriggio di venerdì (ore 14) in compagnia delle ragazze della categoria Intermediate Novice e chiusura alle ore 20. Sabato giornata lunga: si comincia alle 8.30 con la categoria Basic Novice Girls per poi completare la scaletta alle 19.30, mentre domenica toccherà alle Advanced Novice Girls inaugurare il terzo giorno, ancora alle 8.30, con chiusura definitiva dell’evento fissata per le 17.30. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.

Il Programma completo delle Gare