Akronos Moncalieri: questa sera gara 3 di playout contro Lucca

Il gran giorno è arrivato. Questa sera al PalaEinaudi va in scena gara 3 del primo turno di playout tra Akronos Libertas Moncalieri e Gesam Gas e Luce Lucca.

Per gli amanti delle statistiche il dato relativo al fattore campo è stato sempre ampiamente rispettato tra stagione regolare e playout. Due vittorie per parte, con Moncalieri che ha vinto di 21 una settimana fa e perso di 19 lunedì in toscana. E se gara 1 ha avuto una protagonista assoluta in Chelsea Mitchell, la risposta lucchese in gara 2 è arrivata dal duo Morrison-Miccoli. Per quest’ultima, in particolare, prestazione monstre da 16 punti e ben 15 rimbalzi. Per l’occasione la partita oltre ad essere trasmessa come al solito su lbftv.it sarà visibile anche su Ms Channell (canale 814 di Sky).

Coach Marco Spanu: «Partite come questa sono uniche. Il valore tecnico sarà certamente importante, ma l’impatto emotivo credo che inciderà maggiormente. Dopo la sconfitta di lunedì ci siamo allenate tutta la settimana con un chiaro obiettivo: scendere in campo con l’atteggiamento giusto fin dal primo minuto. Dovremo lottare su ogni pallone e non dare nulla per scontato. Se gara 1 e 2 erano importanti, stasera ogni pallone vale doppio, triplo, quadruplo».

Palla a due alle 20:30 al PalaEinaudi (accesso consentito ai soli addetti ai lavori). Arbitri: Costa, Pecorella, Del Gaudio.