Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo appuntamento di campionato per la Bertram Derthona, che affronterà la Germani Brescia domenica 16 aprile alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare la gara è il vice allenatore Massimo Galli: «Torniamo a giocare tra le mura amiche la prima di due gare consecutive. Affrontiamo Brescia, che recentemente ha vinto la Frecciarossa Final Eight, guidata da Alessandro Magro, che ha vinto il premio di Allenatore dell’Anno nel 2021/22 e che quest’anno, pur tra alti e bassi, si sta confermando tra i migliori avendo conquistato la Coppa Italia e centrato gli ottavi di EuroCup. In cabina di regia agiscono Nikolic, fratello di Mitja, autore del suo massimo stagionale (16 punti) nell’ultima gara, buon tiratore da tre punti (38%), e Caupain, che smazza 4.5 assist a incontro e che sta recuperando la migliore condizione dopo un lungo infortunio. Il terzo playmaker è Laquintana, che riesce a rendersi utile nei minuti a disposizione. La guardia titolare è Della Valle (17 punti a uscita), MVP in carica della Serie A che fa del tiro da tre punti e della capacità di subire falli (6.3 a gara) e di convertire i tiri liberi (93%) i suoi punti di forza. Dalla panchina si alza Massinburg, un altro realizzatore. Il reparto guardie è completato da Cournooh, un giocatore esperto capace di fare tante cose importanti. Il ‘3’ è Petrucelli, rivelazione dello scorso anno, che dopo l’infortunio sta confermando le sue doti di grande difensore ed eccellente tiratore da tre punti (50%). Il veterano Moss, che è il settimo straniero, quando chiamato in causa viene utilizzato in entrambi i ruoli di ala ed è un grande tiratore da fuori (48% da oltre l’arco). Da numero ‘4’ Gabriel, giocatore dotato di grande tiro da tre punti (34% in campionato) e solidità difensiva; alle sue spalle trovano spazio Akele e Burns che con caratteristiche diverse si alternano nel ruolo. I centri, Odiase e Cobbins, garantiscono presenza e solidità nel cuore dell’area».