Derthona Basket: Grant Basile è un nuovo Leone

Lo sguardo attento al presente e l’occhio al futuro per la Bertram Derthona, che ha raggiunto un accordo con l’ala Grant Basile valido fino a giugno 2026. Grant è in possesso di passaporto italiano, ma non della formazione, per cui al momento non può giocare da italiano in Serie A.

LA CARRIERA

Nato a Pewaukee (Wisconsin) il 19 aprile 2000, Basile ha frequentato la Pewaukee High School allenato dal padre Michael Basile: in questi anni fa registrare 24.5 punti e 13 rimbalzi di media. Successivamente frequenta il quadriennio al College con la canotta dei Wright State Raiders, con cui produce 12.9 punti e 6.5 rimbalzi di media. Nel 2021/22 eleva il suo rendimento, arrivando a segnare 18.4 punti a uscita e collezionando 11 doppie doppie per punti e rimbalzi. In quell’anno ha segnato 20 o più punti in sedici delle trentasei partite disputate.

Nel 2022/23 si trasferisce a Virginia Tech, College che guida nell’annata per punti segnati a gara (16.4), realizzando 20 o più punti in dieci occasioni e andando in doppia cifra in 29 delle 34 partite in cui è sceso in campo. Inserito nell’All-ACC Academic Team, è stato nominato ACC Player of the Week il 30 gennaio, dopo avere viaggiato a 24.5 punti, 8 rimbalzi e il 55.3% dal campo nelle vittorie contro Duke e Syracuse.

«Siamo felici di accogliere a Tortona un ragazzo di grande talento e di prospettiva come Grant Basile – il commento del Presidente Marco Picchi -. Lo abbiamo seguito a lungo nel suo percorso a Virginia Tech e siamo convinti che possa rappresentare una grande opportunità per noi e per la pallacanestro italiana. Questa operazione certifica ancora una volta la nostra attenzione al lavoro di scouting che fa capo a Gianmaria Vacirca e alla programmazione a lungo termine che ci siamo posti come obiettivo per il futuro del Derthona Basket».

Queste le parole dell’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci: «Diamo merito al nostro Presidente Marco Picchi e allo staff tecnico per avere concluso una bella operazione che ci consente come club di portare in bianconero un ottimo giocatore, molto giovane, che con le sue qualità potrà sicuramente darci un grande contributo. Il fatto che abbia anche la cittadinanza italiana apre a scenari futuri ancora più interessanti per tutto il movimento».