Monferrato Basket: trasferta a San Severo per i rossoblù

Trasferta insidiosa in quel di San Severo per la Novipiù Monferrato Basket nel terzo turno del Girone Salvezza di Campionato di Serie A2 Old Wild West. La gara si disputerà domenica 16 aprile alle ore 17 sul parquet del Pala Falcone e Borsellino di San Severo.

GLI AVVERSARI

La Allianz Pazienza arriva da due successi consecutivi nella seconda fase grazie alla vittoria esterna di Rieti. La squadra di coach Damiano Pilot ha un quintetto di grande esperienza e con un assetto tattico ben definito. La guardia americana Nik Raivio (17.4 punti di media) e il connazionale Ed Daniel (13.5 punti di media) sono le principali bocche da fuoco della Cestistica. Con loro nello starting five troviamo il promettente playmaker Matteo Bogliardi (10.1 punti di media), l'italo argentino Agustin Fabi che ricopre lo spot da 3 e Ion Lupusor che agisce sotto canestro con Daniel. Nelle rotazioni il play Antonino Sabatino, le ali Lorenzo Tortù e Mihajlo Jerkovic ed i giovani Djordje Pazin e Keller Cedric Ly-Lee. Per il terzo anno consecutivo la Novipiù dovrà misurarsi con la compagine pugliese nella post season: vittoria casalinga nella passata stagione e sconfitta esterna nella stagione 20/21.

In questa fase di campionato non è concesso fare conti e la squadra di coach Stefano Comazzi dovrà provare il blitz esterno. La squadra monferrina sarà chiamata ad una prova ardita in un campo storicamente difficile. Justice e compagni continuano a lavorare su quanto di buono fatto vedere nell'ultimo periodo, prestando particolare attenzione ad ogni dettaglio che può essere decisivo durante i 40'. Sarà ancora indisponibile Matteo Ghirlanda a causa del problema al polpaccio, mentre continuerà ad essere monitorato Quinn Ellis che ha dovuto dare forfait nell'ultima partita casalinga a causa di un colpo alla mano.

Gabriele Longo - Assistente Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Approcciamo la prossima partita con la volontà di costruire una performance di buon livello e mantenerla tale per 40': questo è quello che più di tutto ci è mancato nelle ultime due uscite esterne. Siamo consapevoli di ciò che di buono possiamo fare in entrambe le metà campo, la costanza durante tutta la gara è quello che ci serve e quello su cui stiamo lavorando duramente in settimana. San Severo ha un roster composto da giocatori molto esperti e vincenti, abituati a giocare questo tipo di partite: ci troveremo di fronte ad un palazzetto caldo e una squadra piena di entusiasmo che ha aperto una striscia positiva di vittorie e non vorrà di certo fermarsi tra le mura amiche».

Aaron Carver - Centro Novipiù Monferrato Basket: «Sappiamo che sono un'ottima squadra soprattutto quando giocano in casa. Ci aspetta una partita molto combattuta in cui dovremo essere concentrati per 40 minuti per avere la possibilità di vincere. Giocheremo in un palazzetto caldo, quindi dobbiamo restare uniti come una squadra e sostenerci a vicenda durante l'intera partita».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.