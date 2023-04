CUS Torino Rugby: all’Albonico arrivano i Lyons Piacenza

Diciassettesima giornata del campionato di Peroni TOP10 per il CUS Torino Rugby. Domenica 16 aprile alle 15.00 gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Luis Otaño e Filippo Bianco affronteranno il Rugby Lyons Piacenza al campo Angelo Albonico.

Queste le parole del cussino Giovanni Pedicini: «la partita di domenica rappresenta per noi la prima di due finali. Veniamo da una pausa che ci ha permesso di ricaricare le batterie. In settimana abbiamo lavorato bene cercando di ritrovare il nostro sistema difensivo che nelle ultime partite non è stato eccezionale. Infatti credo che la chiave della partita di domenica sarà attuare al meglio la nostra difesa per mettere in difficoltà l’attacco di Piacenza». Giovanni è studente del Politecnico di Torino, Nanotechnologies for ICTs, e vincitore di una delle 24 borse di studio del Progetto AGON.

Appuntamento dunque domenica 16 aprile, al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) per la diciassettesima giornata del campionato Peroni TOP10 2022/2023. Kick off fissato per le ore 15.00. Dirige l’incontro Federico Vedovelli di Sondrio.



La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, a partire dalle 14.45.



Ticketing per la stagione 2022/2023

Per tutti gli under 18 prezzo simbolico del biglietto a 1 euro!

FORMAZIONE CUS TORINO RUGBY:



15-1: Reeves E., Monfrino, Groza, Reeves G. (Cap), Civita, Roger, Cruciani, Pedicini, Lavorenti, Quaglia, Noa, Veroli, Barbotti, Sangiorgi, De Lise

16-23: Caputo, Valleise, Jeffery, Andreica, Spinelli, De Biaggio, Loro, Modena

All. D’Angelo