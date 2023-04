La Reale Mutua nella tana dell’APU Udine

Terza giornata del Girone Blu in arrivo per la Reale Mutua Basket Torino che domenica, palla a due alle ore 18.00, è attesa al PalaCarnera, dove affronterà l’APU Old Wild West Udine.

GLI AVVERSARI

La squadra friulana, allenata da coach Carlo Finetti, ha chiuso la Regular Season al quarto posto nel Girone Rosso, con un record di 14 vittorie e 10 sconfitte. Nel Girone Blu, invece, al momento il record è di 1 vittoria e 1 sconfitta.

Miglior realizzatore dell’APU, in questa seconda fase, è Isaiah Briscoe che nelle prime due partite ha segnato 22.5 punti di media con il 46% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Giochiamo contro una delle migliori squadre dell’intero campionato. È chiaro che andiamo a definire uno scontro di altissimo livello in generale, inoltre al Carnera non è passato quasi nessuno quindi anche il palcoscenico sarà di forte impatto. Sarà uno scontro bello, nel quale il peso specifico dell’incontro è diverso sui due fronti, perché loro vogliono i due punti per risalire in classifica e noi per difendere la nostra posizione. Dobbiamo andare a giocare con serenità e per dire la nostra, cercando di ottenere due punti utili per raggiungere traguardi importanti».

Simone Pepe (Guardia Basket Torino): «Domenica affrontiamo Udine, che è una grande squadra. Noi, però, abbiamo dimostrato di non aver paura di nessuno e andremo in Friuli per provare a vincere, come facciamo ogni domenica».

INFO UTILI

Si gioca domenica 16 aprile, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Matteo Lucotti, Marco Marzulli e Andrea Longobucco.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.