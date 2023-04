E' arrivata la maglia celebrativa della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre

«Una maglia unisex a maniche corte funzionale e versatile che si distingue per la sua leggerezza ed ideale per tutti i tipi di utenti e morfologie. La maglia è composta da tre tessuti classificati ECO, poiché il poliestere utilizzato per la sua fabbricazione viene riciclato. Questi tessuti sono stati posizionati strategicamente per ottenere come risultato finale un capo che soddisfi le esigenze di performance del ciclista. La sua massima leggerezza permette un ampio comfort generale, oltre che una grande aerodinamicità. Per la parte frontale ed i lati è stato utilizzato un tessuto ultraleggero e traspirante che facilita l'evacuazione dell'umidità. Per quanto riguarda la costruzione delle maniche è stato scelto un tessuto liscio tagliato al laser, morbido che migliora il comfort e l'aerodinamica del capo. Infine, per la schiena è stato utilizzato un tessuto reticolato lineare leggermente più rigido che, oltre ad essere molto traspirante, aiuta a dirigere il flusso d'aria per facilitare sempre l'aerodinamica. In vita il capo è rifinito con un morbido elastico in silicone, personalizzato con il logo dell’evento che aiuta a mantenere il capo fermo durante l'attività fisica” ha precisato Andrea Scolastico, Country Manager Italia per Gobik.

Gobik nasce in Spagna nel 2010 dalla sinergia tra una piccola società ciclistica locale e un’azienda del posto per creare un kit da ciclismo. Un progetto di successo che ha condotto Gobik alla continua realizzazione di capi personalizzati per team. Nel 2014 nascono i primi stabilimenti per la produzione e la fabbricazione di modelli. E’ il 2019 quando l’azienda muove i primi passi nel mondo professionistico. Oggi sono molti i team professionistici che vestono Gobik.

