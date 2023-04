A1 LBF TECHFIND: Akronos cede contro Gesam Gas e Luce Lucca

Anche gara 3 va a Gesam Gas e Luce Lucca. Decisivi i primi due quarti dove le toscane, grazie a Morrison, Lisowa Mbaka e Treffers dilagano fino al 50-25 dell’intervallo. Ottime percentuali al tiro e gran difesa per Lucca che è stata bravissima a interpretare la partita col giusto atteggiamento fin dal primo possesso. Nel secondo tempo l’Akronos, dopo la sfuriata di coach Spanu negli spogliatoi, vince entrambi i parziali ma il vantaggio accumulato dalle ospiti non lascia scampo alle Lunette, nonostante un paio di fiammate guidate da Westbeld. La migliore tra le gialloblù è proprio lei con 21 punti e 14 rimbalzi per un 24 di valutazione. In doppia cifra anche Sagerer con 12, mentre Mitchell e Tagliamento si fermano entrambe a quota 9. E così, dopo la bella e convincente vittoria in gara 1 della scorsa settimana, per Moncalieri adesso è tutto da rifare.

L’avversario sarà Bruschi San Giovanni Valdarno che questa sera ha perso 66-48 la bella sul campo di Faenza.

Si parte mercoledì 19 aprile al PalaEinaudi, gara 2 il 23 (*gara 3 il 27 a Moncalieri).

Risultato Finale:

Akronos Libertas Moncalieri 61

Gesam Gas e Luce Lucca 73

Akronos: Tagliamento 9, Sagerer* 12, Landi Ar., Landi Al. n.e., Reggiani* 3, Katshitshi* 4, Westbeld* 21, Mitchell* 9, Salvini, Nicora n.e., Jakpa n.e., Giacomelli 3. All.re: Spanu Vice: Nicastro

Gesam Gas e Luce Lucca: Cappellotto n.e., Treffers* 16, Natali* 4, Parmesani n.e., Tulonen n.e., Bocchetti 7, Miccoli* 4, Valentino n.e., Gilli 6, Frustaci, Morrison* 21, Lisowa Mbaka* 15. All.re: Andreoli