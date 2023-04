FIBS Piemonte: al via il campionato di Serie C

Domenica il campionato di serie C di baseball muoverà i primi passi, anche se nel prologo del 2 aprile si è già giocato il derby ligure fra il Sanremo e la Cairese, vinto dagli ospiti per 13-3. Quest’anno con una formula un po’ più articolata, la lunga stagione della terza serie nazionale vedrà in programma tanti incontri per le squadre piemontesi, le quali sono divise in più gironi.

Si è tenuto conto della vicinanza geografica con la Liguria (girone A) e la Lombardia (girone D), agevolando di fatto gli spostamenti ed inserendo alcune formazioni affiliate al C.R. Piemonte anche nell’intergirone C. Anche in questo campionato saranno attive le collaborazioni fra le società, che consentiranno soprattutto agli atleti più giovani di incamerare minuti di gioco ed esperienza.