Gators: un portachiavi esclusivo per sostenere Sport & Solidarietà 2023

Spiegano i giovani Animatori Gators: «Abbiamo proposto agli organizzatori di Savix Comics & Bricks e di Expo Bricks ed al Comune di Savigliano di essere presenti con uno stand informativo del nostro Progetto Sport & Solidarietà, giunto alla sua quarta edizione, in cui poter anche mettere in vendita i nostri portachiavi a tema Lego, per autofinanziare le attività estive, che realizzeremo, dal 16 al 31 luglio prossimi, nella Missione delle Suore della Sacra Famiglia a Barbulloje. Abbiamo trovato in loro la massima disponibilità ad ospitarci nella prima edizione di questa importante manifestazione, che, siamo sicuri, attirerà un gran numero di appassionati, ma anche di curiosi, che potranno vedere fantastiche costruzioni e diorami, oltre che enormi collezioni, tutti realizzati con i “mitici” mattoncini colorati, proprio come i nostri portachiavi! Ringraziamo di cuore Massimo Crosetto del regalo dei portachiavi e gli organizzatori di SAVIX ed EXPO BRICK, in particolare Fabrizio Lamberti, ed il Comune di Savigliano, in particolare l’Assessore Filippo Mulassano, della loro disponibilità ed invitiamo tutti a venirci a trovare al nostro stand: nei due giorni di SAVIX potrete conoscere noi ed il nostro Progetto che, dal 2018 porta giochi, sport, divertimento e solidarietà a centinaia di bambini, ragazzi e giovani in una zona molto povera ed in difficoltà del Nord Albania, dove da quasi 30 anni operano le Suore Missionarie della Congregazione della Sacra Famiglia di Savigliano. E poi, con un piccolissimo contributo potrete portarvi a casa il portachiavi personalizzato, nel colore che preferite! Vi aspettiamo! Ma non aspettate troppo: ne abbiamo realizzato un numero limitato e speriamo che, con il vostro aiuto, possano andare tutti esauriti in un batter d’occhio, dandoci così un prezioso aiuto per il nostro Progetto solidale!».