Verso Bertram Derthona-Germani Brescia

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa da un nuovo impegno casalingo al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Germani Brescia. La palla a due è in programma alle ore 18.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Marco Ramondino: «Credo che Brescia, seppur a sprazzi, abbia dimostrato nel corso della stagione il suo potenziale. Alcuni risultati, tra cui la vittoria della Coppa italia, alcuni successi in campionato e in EuroCup siano indicatori in questo senso. La squadra ha tantissime soluzioni, e sempre in campo tre esterni in grado di creare dal palleggio. Caupain, Nikolic, Della Valle, MVP in carica della Serie A, Massinburg, Cournooh e Petrucelli creano e subiscono falli: la Germani è infatti la quarta squadra del torneo per liberi tirati. Nella gara di domani sarà importante mettere attenzione, presenza e fisicità nella difesa sugli esterni – prosegue il capo allenatore bianconero – per impedire a Brescia di sviluppare i propri automatismi. Allo stesso tempo, in attacco, resistere alla loro aggressività, che può toccare picchi di intensità davvero impressionanti».

Bertram Derthona comunica che Mike Daum ha recuperato dall'infortunio alla spalla patito in occasione della gara con la Virtus Segafredo Bologna e sarà dunque a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani. Demonte Harper, invece, a causa del riacutizzarsi del problema al ginocchio già riscontrato in precedenza, non sarà disponibile per la sfida contro Brescia.