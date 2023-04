La Wasg4Green Pinerolo sconfitta in gara uno dei playoff Challenge Cup

URBINO, 15 APRILE 2023 – Iniziano in salita i playoff Challenge Cup per la Wasg4Green Pinerolo. Sul tappeto rosa marchigiano della Megabox Ond. Savio Vallefoglia Zago e compagne cedono in quattro set, mettendo in campo comunque una buona prestazione. Al di là di un terzo set dominato dalle padrone di casa, Pinerolo se la gioca sempre alla pari, mancando solo in alcune occasioni. Nonostante i tanti errori al servizio (16) e il doppio infortunio accorso ai due liberi Sirressi e Barbero, le padrone di casa sono riuscite ad avere la meglio grazie anche alla grande prestazione di Valeria Papa che, cambiata la maglietta si è calata nei panni del libero aggiudicandosi il premio Mvp. Drews e D’Odorico hanno fatto da padrone in attacco (22 punti per l’opposta americana, 16 per la banda biancoverde) mentre a muro Aleksic ha dettato legge (7 dei 14 totali di squadra). Tra le fila piemontesi Zago è la miglior realizzatrice (22), seguita da Grajber (15).

LA PARTITA

1° SET | Si parte con Drews e Kosheleva per il 2-1. Zago risponde ai colpi dell’opposta di casa (5-4) poi arriva il mani out di D’Odorico che vale il +3 (8-5). Grajber riporta sotto le sue e Ungureanu con una diagonale stretta riporta il punteggio in parità (10-10). La Wash4Green prova a rimanere agganciate alle padrone di casa ma il turno al servizio di D’Odorico riporta Vallefoglia avanti (14-14). Marchiaro ferma il gioco e al rientro in campo Ungureanu piazza due punti consecutivi che accorciano 20-18. Zago sfrutta bene le mani del muro siglando il -1 (21-20). Pinerolo non molla, dai nove metri Ungureanu firma l’ace che vale il 22-22 e in contrattacco Grajber sorpassa. Il set point lo mette a terra capitan Zago ma D’Odorico annulla. Ai vantaggi la spunta la Megabox con Aleksic a muro su Akrari e Zago (25-27).

2° SET | Parte forte Vallefoglia con Mancini al servizio (6-3). Pinerolo fatica a trovare soluzioni efficienti in attacco mentre dall’altra parte della rete Drews e D’Odorico affondano la difesa ospite (10-4). Marchiaro chiama time out ma le padrone di casa continuano a guidare il gioco (14-8). Grajber conquista il cambio palla e la Wash4Green si rimette in gioco con Zago dalla linea dei nove metri. La seconda linea marchigiana subisce il servizio ficcante del capitano biancoblù e si ritorna a giocare in perfetto equilibrio (15-15). Nella metà campo di casa il doppio infortunio di Sirressi e Barbero costringe l’arbitro ad interrompere il gioco per qualche minuto. Entrambe devono abbandonare il campo da gioco. Dentro dunque Papa in versione libero. Il parziale procede punto a punto. Nel finale sono le piemontesi ad avere la meglio con Zago che chiude 23-25.

3° SET | Ancora un buon avvio di set per la Megabox (4-1). Aleksic ferma l’attacco di Grajber e D’Odorico difende il vantaggio (8-4). Drews incalza e l’errore in attacco di Zago regala il 10-4. Kosheleva spinge sull’acceleratore supportata dall’ottimo turno al servizio di D’Odorico (14-6). Con il mani out di Dres Vallefoglia sale a +10 (17-7). Il monologo delle marchigiane si chiude l’errore al servizio di Jones 25-12.

4° SET | Il quarto set si gioca in perfetto equilibrio. Aleksic mura Gray per il 6-6. Pinerolo prova a mettere la testa avanti con Akrari in fast (10-12) ma le padrone di casa azzerano le distanze con il secondo tocco di Hanckoc (14-14). È un testa a testa serrato, D’Odorico risponde a Grajber per il 21-19 poi Marchiaro sul 23-21 ferma il gioco ma la Megabox vuole chiudere i giochi e con il muro su Ungureanu sigla il punto che vale set e partita (25-21).

SALA STAMPA

Valeria Papa Mvp (Megabox Ond. Savio Vallefoglia): “Ci tengo a dire che la squadra mi è stata di supporto, le compagne mi hanno aiutata dall’inizio alla fine e io mi sono divertita tanto. Spero che l’infortunio di Sirressi e Barbero si risolva in fretta e non sia nulla di grave. Sono entrata pensando che dovevo aggredire la situazione e dare tutto quello che avevo. Quest’anno il mio ruolo è stato un po’ quello, entrare durante le difficoltà e aiutare. E così abbiamo portato a casa il risultato”

IL TABELLINO

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3

WASH4GREEN PINEROLO 1

Parziali (27/25, 23/25, 24/12, 25/21)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Drews 22, D’Odorico 16, Aleksic 14, Mancini 10, Hancock 1, Kosheleva 13, Sirressi (L), Furlan, Barbero, Papa (L). Non entrate: Piani, Berti, Ricci, Lazaro. All. Mafrici.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 15, Prandi 1, Zago 22, Gray 3, Akrari 7, Ungureanu 10, Moro (L), Carletti 1, Renieri 1, Bortoli, Bussoli, Jones. Non entrate: Miao, Gueli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Rossi Alessandro, Mattei Lorenzo.

NOTE | Spettatori: 201, durata set: 28’, 32’, 23’, 27’; tot 110’. MVP: Valeria Papa