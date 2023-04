La Reale Mutua Torino '81 Iren vince contro Bologna e conquista i play-off

LA PARTITA:

Il match inizia in salita per i padroni di casa che vanno sotto nel punteggio dopo due minuti grazie alla rete di Campolongo, i ragazzi di Risso attaccano e dopo il rigore sbagliato da De Simon, trovano il raddoppio con Mengoli. I gialloblù reagiscono con Ettore Novara che sigla due reti in superiorità numerica e pareggia i conti. A trenta secondi alla fine del primo parziale, il capitano Maffè porta avanti i suoi segnando il 3-2. Si ritorna in vasca e De Simon fa il 3-3 trasformando un tiro di rigore, ma Gandini con l’uomo in più non perdona e trova il +1. Si accende la partita, Ettore Novara trova la sua tripletta personale e il 5-3, ma il President Bologna non si arrende e in superiorità numerica Belfiori fa il 5-4. Alla fine del secondo tempo Colombo prima e Giacomo Novara poi realizzano il 7-4 e portano le due squadre al riposo.

Al cambio campo Gandini sigla il +4 e dopo quattro minuti di equilibrio, Campolongo batte Santosuosso trovando l’8-5. La Reale mutua Torino ’81 Iren non molla e Lisica con una conclusione da fuori ristabilisce le distanze. Al termine del terzo tempo c’è spazio per la seconda rete personale di De Simon che fa il 9-6. L’ultimo quarto di gioco è tutto a tinte gialloblù: si comincia con la rete di Cigolini che batte Akmalov, Ettore Novara trova il poker e l’11-6. I ragazzi di Simone Aversa continuano ad attaccare e Gandini realizza il 12-6, ma Campolongo non ci sta e segna il 12-7. Le ultime due reti sono firmate da Cigolini (doppietta) e da Jarno Spano che chiude i conti sul 14-7. La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna alla vittoria e prenota un posto ai play-off per questa stagione.

LE ANALISI:

Simone Aversa commenta il match: «Il risultato è netto, abbiamo doppiato il Bologna che, però, si è presentato alla piscina Monumentale con una squadra particolarmente rimaneggiata con tanti titolari assenti e molti ragazzi giovani. Abbiamo approcciato male la partita andando sotto subito di due reti, ma sul lungo siamo riusciti a venire fuori. Abbiamo fatto tanti errori e subito sette gol che sono tanti considerando la giovane età degli avversari. È anche vero che abbiamo iniziato un periodo di lavoro particolarmente intenso che ci rende più affaticati a livello fisico, però potevamo fare qualcosa di più. Sono contento che il nostro secondo portiere Santosuosso abbia giocato due tempi con dei buoni interventi. Adesso dobbiamo concentrarci sui play-off di fine stagione, ma è importante approcciare meglio le partite perché ci serve da allenamento mentale per gli impegni che conterranno davvero».

IL TABELLINO:

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 14

PRESIDENT BOLOGNA 7

Parziali (3-2; 4-2; 2-2; 5-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Gandini 3, Leone, Maffè 1, Cigolini 2, Spano 1, Ermondi, Noale, G. Novara 1, E. Novara 4, Colombo 1, Santosuosso. All. Aversa.

PRESIDENT BOLOGNA: Akmalov, Campolongo 3, Calesini, Magalotti, Andrè, Martelli, Bartolini, Belfiori 1, Mengoli 1, De Simon 2, De Nardis, Gennari, Bergamini. All. Risso.

ARBITRI: Vittori – Carrer

NOTE: Usciti per limite di falli Noale (T) nel terzo tempo e Martelli (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 7/11 e President Bologna 1/7 + un rigore.