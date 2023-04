Serie B – Dominio LRB contro Casale: seconda festa per il Pala 958

La S. Bernardo Langhe Roero centra la seconda gioia dell’anno in Serie B! Al Pala 958 i langaroli dominano la gara contro Junior Casale per quaranta minuti e sono straripanti nella ripresa sfiorando le 30 lunghezze di margine.

La partita

Penultima in casa per la S. Bernardo in Serie B (e quartultima in assoluto). Al Pala 958 arriva la Junior Casale che all’andata aveva inflitto una punizione severissima al Pala Ferraris (90-55).

Buona partenza langarola con Mobio a segnare con fallo per il 6-0. La Junior va allora a cavalcare nel pitturato Negri e Riva e LRB si carica di falli: sorpasso ospite sul 9-10. Manna non ci sta e mette subito la freccia colpendo dall’arco, lo seguono Cravero in transizione e poi Corgnati a trovare il varco nel traffico per siglare il 18-15 del decimo minuto.

Si riparte con altre due triple di Manna, ma Casale non si sgancia (26-25). Poi la S. Bernardo recupera due palloni: Lomele appoggia e Obakhavbaye schiaccia per il 30-25. Lomele va a bersaglio anche dal perimetro, poi Cravero trova la doppia cifra di vantaggio: 37-27. Sirchia apre ulteriormente la forbice nel miglior momento locale del primo tempo (40-27), tuttavia prima della pausa Negri e Riva accorciano: 42-33 a metà gara.

Il capolavoro è solo a metà e Langhe Roero comincia la ripresa con ancor maggiore determinazione. Longo non demorde a rimbalzo offensivo, Mobio incassa la stoppata di Rive, poi lo risfida e segna mostrando i muscoli: 48-35. Corgnati fa nuova legna, mentre dall’altra parte la Junior è solo Riva (55-42). Makke dall’angolo infiamma il Pala 958, Longo poi brucia Riva ed è fuga: 61-42. Corgnati arriva due volte al ferro ed è tripudio sugli spalti per il 66-45 del trentesimo.

Casale non vuole mollare la presa e fa 7 punti in due azioni (tripla e 3+1 di De Ros). Tuttavia LRB reagisce ed Elkazevic, appena entrato, con 5 punti fa nuovamente il vuoto: 79-52. De Ros non si arrende, ma la S. Bernardo è on fire. Makke colpisce per due volte, Mobio segna e subisce fallo: 88-64! L’ultimo possesso è ancora biancoargento, ma Makke non attacca più: è tripudio langarolo ed è seconda vittoria stagionale in Serie B!

Tabellino

S.Bernardo Langhe Roero 88

Junior Casale Monferrato 64

Parziali (18-15, 24-18, 24-12, 22-19)

S.Bernardo Langhe Roero: Matteo Corgnati 14 (5/7, 0/3), Valerio Longo 13 (4/8, 0/0), Giorgio Manna 11 (1/3, 3/4), Alleia ivan Mobio 9 (3/4, 0/3), Aaron Lomele 9 (2/5, 1/3), Francesco Cravero 8 (4/6, 0/0), Erik Makke 8 (2/3, 1/3), Haward Obakhavbaye 6 (2/7, 0/0), Alessandro Sirchia 5 (1/2, 1/5), Adnan Elkazevic 5 (1/1, 1/1)

Tiri liberi: 17 / 26 - Rimbalzi: 43 12 + 31 (Francesco Cravero 8) - Assist: 12 (Matteo Corgnati 6)

Junior Casale Monferrato: Guglielmo De ros 18 (2/4, 3/5), Alessandro Riva 11 (4/7, 0/0), Claudio Negri 9 (4/6, 0/1), Giulio Raiteri 8 (1/2, 2/4), Matteo Ciocca 8 (3/7, 0/0), Manuel Saladini 5 (1/6, 1/8), Pietro Avonto 3 (0/1, 1/6), Valerio Staffieri 2 (0/1, 0/4), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/2), Bilal Kamar 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Geraci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Giulio Raiteri 10) - Assist: 12 (Manuel Saladini 5)