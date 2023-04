Ginnastica Ritmica - Concordia trionfa nella terza e ultima prova del Campionato Serie C

In un’altra giornata storica per la Società chivassese, la Concordia trionfa nella 3^ ed ultima prova del Campionato di Serie C 2023 ZT1 , che si è svolta a Padova sabato scorso, conquistando l’Oro nella gara della giornata ed il Bronzo nella classifica finale del Campionato, ottenendo così l’ambito passaggio alla Serie B.

Gara appassionante, con 46 squadre in pedana, e l’obiettivo della conquista del 1° posto fra le società di Serie C, per ottenere la promozione.

Di fatto, è stato un testa a testa fra 3 squadre, la Concordia di Chivasso, la Ariele di Lucca e l’Arcobaleno di Prato, che dopo la seconda prova erano quasi alla pari, ed hanno dovuto lottare fino all’ultimo secondo per raggiungere l’obiettivo.

Ce l’hanno fatta le ragazze di Chivasso, che sono scese in pedana per prime fra le 12 squadre del gruppo di testa della classifica, determinate a prendersi quella vittoria. Hanno regalato ai loro tifosi una gara spettacolare, dando il meglio di sé, con esercizi che sono stati premiati dalla Giuria con punteggi fra i più alti segnati nella giornata.

La “cavalcata” verso la vittoria inizia con il cerchio di Elisabetta Digitali, pennellato su un coinvolgente tango, che ottiene 27.650, 4° punteggio della gara in questo attrezzo. Continua con la palla di Jessica Cata, precisa e senza sbavature, premiata da 27.050, 2° miglior punteggio in questo attrezzo. Raggiunge l’apice con le splendide clavette di Rita Minola, 1^ in questo attrezzo con uno splendido 28.150, e termina alla grande, con il nastro eseguito ancora da Minola, che porta in pedana due esercizi, uno di seguito all’altro, e completa l’opera della squadra con il suo 26.300, anche questo miglior punteggio della gara in questo attrezzo.

Il totale di 109.150 pone subito la Concordia in prima posizione. Scendono poi in gara le altre squadre, il confronto è entusiasmante ma tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo esercizio dell’ultimo team in gara: nessuna delle fortissime squadre presenti riesce a scalfire la posizione della Concordia, che ottiene il 1° posto nella classifica della giornata, superando questa volta anche le squadre presenti che già militano in Serie A e, con i 30 punti speciali assegnati nella classifica finale, è al 3° posto assoluto nel Campionato Interregionale di Serie C, dopo due squadre di Serie A, conquistando così la promozione.

L’emozione è grande nello staff e nelle famiglie delle ginnaste della società chivassese, “E’ stata una gara sofferta – afferma la presidente della S.G. Concordia, Maria Luisa Zenti - dove nulla era scontato, giocata veramente sul filo del rasoio, con un confronto serrato fra ginnaste determinate ad agguantare la vittoria. Ce l’hanno fatta le nostre ragazze, che guidate dalle tecniche Clara Shermer e Selene Osti, supportate da un team appassionato di cui fanno parte l’insegnante di danza Laura Boltri e la psicologa dello Sport Francesca Cavallerio, oggi ci hanno regalato un’altra giornata indimenticabile. Ed ora siamo pronti a ritornare in Serie B, forti delle esperienze, che ci hanno arricchito e ci danno nuovi stimoli per il futuro”.