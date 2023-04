Al PalaEnergica Paolo Ferraris il Derthona cede contro Germani Brescia

Il 100% da tre punti nell’overtime di Brescia impone alla Bertram Derthona, che ritrova Daum ma deve rinunciare ad Harper, la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie A 2022/23. La gara scorre all’insegna dell’equilibrio per quaranta minuti, in cui i bianconeri si trovano a inseguire per larghi tratti, rimontando però ogni tentativo di fuga avversario. Nel supplementare, l’eccezionale precisione al tiro degli avversari fa la differenza in favore della Germani. Mercoledì 19 aprile, nuovamente al PalaEnergica Paolo Ferraris, i Leoni saranno opposti alla UNAHOTELS Reggio Emilia (palla a due alle ore 20.30).

Grande ritmo offensivo nelle prime battute di gara: le due squadre alternano soluzioni nei primi secondi dell’azione ad altre più ragionate e corali. Brescia conduce, con un minimo margine, sin dalla palla a due e chiude avanti 20-24 al 10’. Gli ospiti, spinti dalla precisione nel tiro da tre punti, dilatano il proprio margine arrivando sino alla doppia cifra (31-41). Nei minuti finali, la Bertram cresce di intensità in difesa e accorcia il gap: all’intervallo Germani in vantaggio 39-43.

Al rientro dagli spogliatoi, Brescia produce una nuova volata che vale il 45-55: a questo punto coach Ramondino opta per il quintetto con tre lunghi (Daum-Severini-Radoševi?) che paga i dividendi – parziale di 11-0 – che vale il sorpasso. Nel finale di frazione, Brescia si riporta avanti (56-57) con due liberi di Petrucelli. All’inizio dell’ultimo periodo le percentuali delle due squadre si abbassano, con Brescia sempre al comando: regna comunque il grande equilibrio e si arriva così a un nuovo finale in volata. Il Derthona, con due triple consecutive di Christon e Daum, entra in testa (70-69) negli ultimi 120 secondi, poi Gabriel porta nuovamente avanti la Germani. Nel finale convulso la formazione allenata da Ramondino impatta con un libero di Christon; il successivo tiro per la vittoria di Nikolic non entra. Si va all’overtime.

Nel supplementare la formazione allenata da Magro ritrova confidenza con il tiro da tre punti (tre canestri di Gabriel) e scappa sul 75-85 del 43’. Il Derthona prova ancora a rientrare, ma Brescia respinge ogni tentativo di recupero e vince 77-90.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Brescia per la vittoria in una partita molto dura in cui ci sono stati alti e bassi. Noi abbiamo fatto fatica in diversi momenti ad adeguarci al loro ritmo offensivo molto sostenuto, fatto di capacità di giocare in velocità e attaccare più volte dal palleggio nella stessa azione. Quando, con i tre lunghi e i cambi difensivi, abbiamo rotto i loro automatismi abbiamo disputato un’ottima partita, mettendoci nelle condizioni di vincere. A livello caratteriale è molto importante ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo. Oggi la nostra squadra ha fatto il massimo, producendo lo sforzo che poteva fare: non siamo contenti né del risultato né degli errori che facciamo, ma il nostro stato generale non ci ha portato a essere, stasera, la migliore squadra che possiamo essere».

Bertram Derthona 77

Germani Brescia 90

Parziali (20-24, 39-43, 56-57, 71-71)

Tabellini:

Derthona: Christon 13, Mortellaro ne, Candi 11, Tavernelli 1, Nikolic ne, Filloy, Severini 6, Daum 16, Cain 2, Radoševi? 19, Macura 9, Filoni ne. All. Ramondino

Brescia: Gabriel 11, Massinburg 3, Nikolic 7, Della Valle ne, Caupain 21, Petrucelli 23, Cobbins 3, Odiase 14, Burns ne, Laquintana, Cournooh 5, Akele 3. All. Magro