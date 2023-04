La Reale Mutua Torino espugna il PalaCarnera di Udine

Impresa della Reale Mutua Torino che vince al PalaCarnera di Udine con il punteggio di 75-64. Tre uomini in doppia cifra per i ragazzi di coach Franco Ciani con Ron Jackson il miglior realizzatore con 21 punti a referto.

Ci pensa Simone Pepe ad aprire le marcature, con Jackson a dargli man forte (5-1). Esposito schiaccia la parità a quota 5 dopo 2’ di partita. Si sblocca anche capitan De Vico che segna la tripla del 9-5 gialloblù. Jackson schiaccia in contropiede e Torino va sul 13-7 a metà primo quarto. Pellegrino segna su rimbalzo offensivo e Udine torna sul -2 (13-11 a 3’30” dalla prima pausa). La tripla di Nobile riporta l’APU ad un solo punto di distacco (16-15), che è anche il punteggio con cui si chiude il primo periodo.

Il secondo quarto parte con la tripla di Antonutti, che dà il primo vantaggio di serata a Udine (18-16), ma Mayfield impatta subito la contesa. Sul punteggio di perfetta parità a quota 20 coach Franco Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Pepe segna quattro punti consecutivi e la Reale Mutua va sul +4 (24-20 a metà quarto). Briscoe trova il gioco da tre punti che dimezza lo svantaggio udinese (28-25 a 2’30” dalla pausa lunga). Si va negli spogliatoi sul 33-27 in favore della Reale Mutua.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riprende con il canestro di Briscoe da ed i liberi di Cusin che valgono il -2 udinese (33-31), ma in casa gialloblù Mayfield e Jackson rispondono (38-31). Esposito segna da tre punti e Udine impatta la partita a quota 40 e sorpassa grazie a Gentile (42-40), con coach Ciani che è costretto a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione ci pensa il solito Pepe a riportare in parità la partita. Jackson trova cinque punti consecutivi e questo permette alla Reale Mutua di tornare avanti (47-44 a 1’30” dall’ultima pausa). Il terzo quarto si chiude sul 48-47 in favore di Udine.

L’ultimo quarto inizia con il canestro di Alessandro Gentile che dà un possesso pieno di vantaggio a Udine (50-47), ma dall’altra parte Mayfield trova il liberi del -1 gialloblù. Taflaj segna da tre punti e Torino impatta nuovamente la partita (52-52 dopo 3’30” di gioco). Vencato pareggi a quota 54 quando la partita entra negli ultimi cinque minuti dei regolamentari. Due triple, una di Jackson e una di Pepe, consentono alla Reale Mutua di tornare in vantaggio (60-57 a 3’30” dalla fine), ma Briscoe risponde presente (60-60). Si entra negli ultimi due minuti di partita con Torino avanti 65-62. Pepe segna i liberi del +5 gialloblù (67-62) a 1’30” dall’ultima sirena. Jackson schiaccia di prepotenza il nuovo +5 (69-64). È la giocata decisiva: la Reale Mutua gestisce bene l’ultimo minuto e vince 75-64.

Il commento di coach Franco Ciani: «Una grande impresa perchè a Udine è storicamente difficile uscire vincitori. Inoltre farlo senza lunghi, con Guariglia e Poser indisponibili, per noi è stata ancor di più un’impresa. Abbiamo mostrato ancora una volta quel grande spirito che fa parte del DNA di questo gruppo. Pian piano siamo riusciti a costruire un successo importante nel nostro cammino in questo girone».

APU Old Wild West Udine 64

Reale Mutua Basket Torino 75

Parziali (15-16, 27-33, 48-47)

APU Old Wild West Udine: Gentile 17, Palumbo 2, Antonutti 3, Cusin 8, Briscoe 13, Bertetti, Fantoma, Dabo NE, Esposito 11, Nobile 3, Pellegrino 4, Monaldi 3. All.: Carlo Finetti.

Reale Mutua Torino: Mayfield 16, Fea NE, Vencato 3, Taflaj 8, Schina 2, Jackson JR. 21, Guariglia NE, De Vico 5, Loiacono NE, Pepe 20. All.: Franco Ciani.