CUS Torino Rugby: grande vittoria contro Piacenza

Un CUS Torino Rugby mai domo conquista una grande vittoria sui Lyons Piacenza per 30-14 nella diciassettesima giornata del campionato di PERONI TOP10. Grazie a questo successo gli universitari riaprono i giochi e ottengono cinque punti in classifica generale, ad una sola lunghezza dal Mogliano. Capitan Reeves e compagni hanno disputato una gara memorabile giocando su ogni pallone sino all’ultima azione, nonostante il cartellino rosso a Barbotti del primo minuto che ha costretto il CUS a giocare in quattordici sino al termine della partita. Man of the match è stato il cussino Edward Reeves.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «La partita di oggi è stata una partita di vitale importanza per dare ancora linfa alle prossime settimane. Era quindi necessario fare un risultato. In settimana abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto difensivo e sulla mentalità del poter superare questa gara contro Piacenza. Abbiamo iniziato in una situazione molto difficile, prendendo un cartellino rosso, e lì si è visto un po’ di calo. Ma il nostro modo di giocare ha dato ai ragazzi lo stimolo di continuare, grazie anche a delle belle azioni di gioco e a dei punti conquistati a nostro favore, questo ci ha permesso di giocare una gara in modo egregio. La ciliegina sulla torta è stata la quarta meta e quindi un bonus offensivo, che ci permette di rimanere attaccati al Mogliano e giocarci tutto l’ultima partita di campionato». Appuntamento a domenica 23 aprile sempre al campo Albonico contro il Calvisano, kick off fissato alle ore 15.

CUS TORINO RUGBY 30 (8)

RUGBY LYONS PIACENZA 14 (7) Marcatori: p.t. 1’ m. Aloè tr. Ledesma (0-7); 5’ cp. Roger (3-7); 25’ m. Veroli nt (8-7); s.t. 65’ cp. Roger (11-7); 68’ m. Sangiorgi nt (16-7); 70’ m. E. Reeves tr Roger (23-7); 72’ m. Pedicini tr E. Reeves (30-7); 80’ m. Salerno tr. Ledesma (30-14) CUS Torino Rugby: Reeves E., Monfrino (40’ Modena), Groza, Reeves G. (Cap), Civita (8’ Jeffery), Roger (74’ Civita), Cruciani (40’ Loro), Pedicini, Lavorenti (65’ Spinelli), Quaglia, Noa (40’ Andreica), Veroli (49’ De Biaggio), Barbotti, Sangiorgi (61’ Valleise), De Lise (40’ Caputo). All. D’Angelo. Rugby Lyons Piacenza: Biffi, Via G. , Paz, Conti (46’ Zaridze), Rodina, Ledesma, Via A. (51’ Fontana), Portillo, Petillo (53’ Cisse), Bance (69’ Bottacci), Janse Van Rensburg (53’ Lekic), Quaranta, Aloè (46’ Salerno), Cocchiaro (48’ Minervino), Morosi (41’ Acosta). All. Orlandi. Arbitro Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Vincenzo Schipani (benevento)

Cartellini: rosso 1’ Barbotti (CUS); giallo 45’ Quaranta (Piacenza)

Calciatori: Roger (CUS) 3/5; Ledesma (Piacenza) 2/2; Reeves E. (CUS) 1/1

Note: giornata soleggiata, 25°. Campo in ottime condizioni. Circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: CUS Torino Rugby 5, Piacenza 0

Player of the Match: Edward Reeves (CUS Torino)

