Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

UNDER 15 SILVER

Bella prestazione per l'Under 15 Silver che ottiene la seconda vittoria consecutiva in questa seconda fase ai danni dei padroni di casa del Novara Basket, formazione troppo leggera per riuscire ad impensierire i biancoverdi. Risultato mai in discussione per gli ospiti che si portano in vantaggio sin dalle prime battute e non molleranno mai la testa dell'incontro sino al 40'.

NOVARA BASKET 26

AVIGLIANA BASKET 62

Parziali (6-17; 13-32; 19-43)

NOVARA: Colombo 2, Gallotti 4, Avdanovic 2, D'Ambrosio 3, Caccia 2, Ugazio 7, Mora, Gregoriano 4, Silva, Valsecchi, Rotondo, Mastrononzio 2. All. Novarina. Ass. All. Foddis.

AVIGLIANA: Inches 6, Lucà 3, Milano 10, Miranda, Mascia 2, Sforza 2, Variglia 8, Colpo 8, Bugnone 21, Massola, Iovinella 2. All. Dal Sasso. Ass. All. Rizzo.

TOP JUNIOR

Dopo la sconfitta patita a Chieri, la Top Junior dell'Avigliana Basket ottiene una splendida vittoria contro la sorpresa Piscina - in striscia vincente da 9 gare consecutive e terza forza in classifica - che sancisce non solo la vittoria del campionato ma anche l'accesso alle finali nazionali di Cesenatico. L'avvio di gara è a tinte biancoverdi, Avigliana ci mette grinta in difesa e dà 15-3 di parziale nei primi minuti di gara, portandosi al riposo lungo in vantaggio di 15 lunghezze.

Terzo periodo combattuto, Avigliana allunga fino al +18 ma paga a rimbalzo e concede a Piscina di rientrare sul -8. Avigliana serra le fila in difesa, Milani e Schiafone lottano a rimbalzo (13 e 15 rispettivamente) ed i Greens costruiscono il parziale che chiude definitivamente il match e consegna ad Avigliana titolo e partecipazione alle finali nazionali di luglio.

AVIGLIANA BASKET 68

PALLACANESTRO PISCINA 51

AVIGLIANA: Caniglia 4, Di Carlo 6, Francone, Loiodice 7, Marabotto 10, Milani 12, Pasero 2, Ruffato 9, Schiafone 12, Truffa 2, Versace 2, Viotti 2. All. Milani. Ass. All. Spampinato.