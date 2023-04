FISI-AOC: i risultati del Gigante in Val d’Isère, in Val Cenis e Madonna di Campiglio

LUCREZIA LORENZI QUARTA NEL GIGANTE DEI CAMPIONATI BELGI IN VAL D’ISÈRE. I RISULTATI DEGLI ATLETI AOC A VAL CENIS E CAMPIGLIO

Ultimi scampoli di stagione agonistica in Europa e ancora una bella prestazione per la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, che venerdì 14 aprile nel Gigante dei campionati nazionali belgi in Val d’Isère è giunta quarta a 67/100 dalla vincitrice, la belga Kim Vanreusel del Club de Ski Val de Wanne, la quale ha chiuso la gara nel tempo totale di 2’,16”,11/100. Lucrezia era purtroppo uscita nella seconda manche dello Slalom disputato il 13 aprile, dopo aver fatto segnare il terzo miglior tempo nella prima run.

Buone prestazioni anche per la sanremese Elisa Pagani dello Ski College Limone, che si è classificata nona nell’ultima delle gare FIS Cittadini disputate a Cenis, un Gigante che si è corso giovedì 13 marzo e che è stato vinto dalla britannica Reece Bell. Nel Gigante maschile, vinto dal francese Sacha Auriau dello Ski Club Saint Laury, ventesimo posto per il braidese Pietro Ambrosione dello Ski College Limone.

Gigante FIS Cittadini anche a Madonna di Campiglio, dove nella gara maschile di venerdì 14 aprile il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard è giunto settimo, ad 1”.07/100 dal vincitore, l’ampezzano Elia De Zanna dello Sci Club Cortina, che ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’,58”,44/100. Il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli si è classificato ventiseiesimo. Il cuneese Lorenzo Casagrande dello Sci Club Valchisone Camillo Passet e i valsusini Tomas Deambrogio del Sauze d’Oulx e Marco Leone del Golden Team Ceccarelli si sono classificati rispettivamente nono, undicesimo e diciassettesimo degli Aspiranti.

La classifica del Gigante femminile dei campionati belgi in Val d’Isère

Women's Giant Slalom

Le classifiche del Gigante FIS Cittadini disputato il 13 aprile a Val Cenis

Women's Giant Slalom

Men's Giant Slalom

La classifica maschile del Gigante FIS Cittadini disputato a Madonna di Campiglio

Men's Giant Slalom