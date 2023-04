Il Campidonico Grizzlies porta a casa il primo sweep

Doppia vittoria per gli Orsi di Manager Illuminati che in trasferta sul campo del Settimo fanno bottino pieno nella prima giornata di serie A.

Intervistato a fine gara il Manager torinese è soddisfatto ma contenuto nei commenti: «Sono felice per l’andamento dei lanciatori che sappiamo essere un po’ la nostra coperta corta. Molto bene Zingarelli in gara uno dove ha lanciato 6 riprese ed è uscito sul 10 a 4 portando così a casa la prima “vittoria” individuale. Positivo anche Marco Pascoli che ha chiuso l’incontro subentrando come closer al rilievo Gismondi in momentanea difficoltà. In gara due ho visto per la prima volta all’opera il neo arrivato Carrillo e sono soddisfatto; è ben controllato ed ha un’ottima curva, lavoreremo ancora per aggiungere qualche miglio di velocità. Sono felice anche per il debutto assoluto in serie A del giovanissimo Andrea Agosto (classe 2006) che ha avuto il piacere di fare gli ultimi due out che hanno chiuso gara 2. Siamo anche andati benino nel box di battuta, compresa la seconda partita dove affrontavamo un lanciatore difficile, con in particolare evidenza Oldano, Barbero e Meloni, mentre a livello mentale abbiamo ancora da registrare qualcosa perché in alcuni episodi non siamo stati perfetti. Dobbiamo comunque renderci conto che sia noi che Settimo abbiamo perso svariati giocatori di spessore mentre altre formazioni si sono rinforzate, quindi ben vengano queste due vittorie perché già a partire dalla prossima settimana contro Brescia per continuare poi con Modena e Senago sarà tutto molto più difficile».

Alla fine della prima giornata, nel girone E ci sono state solo doppie vittorie e pertanto in testa ci sono insieme al Campidonico Grizzlies, il Modena ed il Brescia che sarà ospite al Passo Buole sabato prossimo. Ferme a zero con Settimo, ci sono a sorpresa Senago e Cagliari.