Giaguari Torino: il derby è tutto giallonero

Nella serata dedicata al ricordo di Luigi Piccatto, indimenticato fondatore dei Giaguari Torino assieme a Maurizio Berini scomparso il mese scorso, i Giaguari confermano la supremazia cittadina con una rotonda vittoria sui Reapers Torino. Battuti 27-0.

Un touchdown per quarto per i padroni di casa sono stati sufficienti per portare a casa l’intera posta e tenere il passo dei Pirates, vincenti in quel di Chiavari contro i Dockers. Ha aperto le marcature Jacopo Salsa, che ha raccolto un lancio profondo di Riccardo Duranti ed è volato in touchdown per un guadagno complessivo di 50 yard.

I Reapers dovevano ricorrere alla borsa dei trucchi per restare in partita, andando a convertire un quarto tentativo con una finta di punt, ma la difesa dei Giaguari faceva comunque buona guardia sul successivo tentativo di conversione al quarto down chiudendo la porta in faccia ai Reapers. Riconquistato il possesso, i Giaguari andavano in touchdown ancora con la combinazione Salsa-Duranti, ma un holding vanificava la segnatura. Poco male, perché l’azione successiva vedeva Duranti prodursi in una corsa in solitaria per 29 yard conclusasi in touchdown: 14-0. La fine del secondo quarto arrivava dopo due quarti tentativi non convertiti per parte ed un intercetto di Davide Longhini che regalava una nuova possibilità di segnare all’attacco giallonero, che però lo sprecava con un fumble sulle 5 yard offensive che mandava le squadre al riposo.