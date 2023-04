Oleggio Magic Basket: secondo quarto fatale per gli Squali

Secondo quarto fatale e in generale la solita intensità delle squadre guidate da coach Barsotti. Match in salita per gli Squali in Toscana. Nella 27esima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket perde 87-58 a casa degli Herons Montecatini.

Per gli Herons in campo ci sono Giancarli, Nnabuife, Chiera, Arrigoni e Lorenzetti; Squali con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso. Sei punti in fila dei padroni di casa non intimoriscono gli Squali e il trio Colussa/Ingrosso/Buono mette anche la freccia per il 6-10. Ancora Buono e Seck (e nel mentre una super stoppata di Colussa) per l’8-14. Coach Barsotti chiama la pausa sul 13-16, finale in assoluta parità (19-19). Herons in campo con intensità triplicata e gli Squali ne risentono (27-19 e pausa per coach Nava). Ingrosso rompe il digiuno (27-21), altro parziale casalingo che vale il 36-24. Sul 36-26 di nuovo pausa per Barsotti, l’ultimo tiro prima dell’intervallo è una tripla di Natali (39-28).

Colussa e Seck accorciano un po’ le distanze (44-34), Ingrosso dal pitturato per il 48-36, dieci punti in fila del Herons segnano sul tabellone il 58-36 che fa male ai biancorossi ed è Colussa a rompere il digiuno con una tripla per il 58-41. Il terzo finale è di casa: 63-43. Nel quarto quarto Montecatini sa ben gestire il divario con gli Squali che continuano a lottare. A segno Maruca e Introini per il 75-50, Seck è l’ultimo ad arrendersi e finale 85-58.

Herons Montecatini 87

Oleggio Magic Basket 58

Parziali (19-19; 20-9; 24-15; 24-15)

Montecatini: Bechi 14, Giannini 4, Carpanzano ne, Chiera 14, Torrigiani 7, Natali 9, Arrigoni 4, Lorenzetti 11, Giancarli 2, Dell’Uomo 18, Nnabuife 4, Lorenzi. All. Barsotti.

Oleggio: Ingrosso 11, Giacomelli 5, Colussa 12, Ballarin, Maruca 6, Palestra, Introini 3, Guardigli 2, Temporali ne, Seck 12, Buono 7. All. Nava.