Torino Universitaria cede nel secondo tempo alla capolista Collegno

Classica partita dai due volti l’ultima di stagione regolare alla Panetti. Conti attacca il ferro come un forsennato, Marangon segna da tre e Loro si batte sotto le tabelle: Torino Universitaria riesce così a tenere testa alla capolista Collegno per tutto il primo quarto passando dal 4-10 del 3' al 15-16 del 8'.

Il pressing nella metà campo avversaria dà ottimi risultati. Alle difficoltà create ai portatori di palla sono diretta conseguenza i recuperi in serie, a cui i biancoblu abbinano precisione al tiro: ne sortisce un break di 12-0 dove spiccano le finalizzazioni e il dinamismo di Akoua e Andrea Porcella e la presenza a rimbalzo offensivo di Loro, bravo a procurarsi falli e a segnare dalla lunetta: il 4 su 4 vale il 27-18 del 15'.

Il CUS ritocca il +9 con una bomba di Petitti e poi ancora con Andrea Porcella, annullando con coraggio il gap di centimetri e chili nel pitturato. A 90" dal riposo Andrea Porcella schiaccia in contropiede solitario il 35-24. Due disattenzioni costano però ai cussini il mini-parziale che rimette il Collegno sotto la decina prima del riposo: 37-30.

La sosta cambia tutto. Gli ospiti ci mettono tensione, tecnica e fisicità, alzano i ritmi, beneficiano della vistosa crescita di Borgialli e costringono il CUS a forzare da fuori: di De Bartolomeo il sorpasso in entrata: 41-42.

Il Collegno insiste, il CUS va in rottura prolungata: le triple di Di Matteo e Mortarino chiudono un parziale di 1-17. Sul 43-59 del 29' i biancoblu però non si disuniscono e tornano a -10: 49-59 (8-29 il parziale di quarto).

Il nervosismo la fa da padrone, le ruvidezze si sprecano, il metro arbitrale gioca a favore dei più stazzati ospiti che con Di Matteo e Borgialli si tengono alla larga. Akoua e Conti da tre danno un pizzico di pepe al finale: 56-68.

Conti segna il 65-75 al 38' e poco dopo subisce il secondo tecnico della serata: l'espulsione fa scorrere i titoli di coda.

TORINO UNIVERSITARIA 65

COLLEGNO BASKET 78

Parziali: 15-18, 37-30, 45-59

CUS TORINO: Conti 24, Loro 11, Akoua 10, Porcella An. 9, Marangon 5, Petitti 4, Pietra 2, Porcella M., Tatsoptsa, Galliera Ricci, Bonadio, Celada. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

COLLEGNO: Borgialli 18, Di Matteo 15, Tarditi 13, Tio Tagande 13, De Bartolomeo 8, Trovato 6, Trinchero 3, Mortarino 1, Viele 1, Villata, Tuninetto, Framarin. All. Sacco.