Eurogymnica d'Argento in serie C a Padova

Anche questa volta, è stata data l'opportunità ad una giovanissima esordiente di scendere in campo per la prima volta com'era già accaduto nelle due precedenti tappe. Così un'altra classe 2010, Anna Russo , è scesa per la prima volta su una pedana "da grandi" aprendo la routine di Eurogymnica al cerchio. Prima della Russo, nelle precedenti tappe di Cantalupa e Montegrotto, erano state Tea Semeraro e Chiara Cortese , poi addirittura impiegata in Serie A1, a seguire lo stesso percorso.

Le EGirls, accompagnate in pedana da Tiziana Colognese , hanno ottenuto una quinta piazza di giornata sufficiente, alla luce delle precedenti competizioni, a mantenere la seconda posizione finale nella speciale classifica a punti speciali.

C'è grande soddisfazione in casa Eurogymnica per la piazza d'onore conquista al termine del lungo campionato di Serie C Zona tecnica 1 , che ha visto l'epilogo sabato 15 nell'ennesima tappa veneta, questa volta a Padova.

Questo giovanissimo trio è stato splendidamente supportato da due esperte ginnaste quali Stefania Straniero e Carlotta Lo Muscio, due pilastri del club del presidente Nurchi, che anche questa volta non hanno tradito le aspettative, portando a casa dei punteggi di tutto rispetto ed assicurando alla squadra un cospicuo tesoretto.

Dopo l'esordio nel pinerolese, sempre inserita nel quartetto titolare, cambiato l'attrezzo e passata dal cerchio alle clavette, Eglissa Lika ha stupito tutti positivamente. Subentrata a Cecilia Quarello, ferma per problemi muscolari, la volpianese è diventata piano piano un punto certo per lo staff tecnico, facendo segnare punteggi importanti e fondamentali per il risultato finale e dando un'accelerata al suo personale percorso di crescita.

Per la cronaca, il campionato è stato vinto da Albachiara mentre al terzo posto si è classificata la Concordia. Poiché il regolamento non permette ai club che già militano in serie A o in serie B di salire nella categoria superiore, è stata proprio la Concordia a guadagnarsi l'accesso al campionato di Serie B 2023.

Eurogymnica invece parteciperà ancora una volta alla massima serie, il campionato di Serie A1, che si concluderà tra poco più di 10 giorni con la Final Six, il grande evento di ginnastica ritmica che proprio Eurogymnica sta organizzando per conto della Federazione Ginnastica d'Italia per la terza volta, dopo le edizioni del 2020 e del 2021.

Inserita nelle sei migliori società d'Italia, Eurogymnica scenderà in pedana domenica 30 confrontandosi con la ginnastica Fabriano della campionessa del mondo Sofia Raffaelli che proprio in quest'ultimo weekend ha conquistato ben cinque medaglie d'Oro in Coppa del Mondo, un record assoluto nella storia della ritmica italiana ma anche un buon risultato che poche ginnaste a livello mondiale sono mai riuscite a raggiungere.

Oltre al Gotha della ginnastica ritmica italiana e alle straniere che faranno parte delle varie squadre, il pubblico potrà ammirare ancora una volta la Squadra Nazionale Italiana, le Farfalle di Emanuela Maccarani, ospiti d'eccezione. Le prevendite stanno procedendo spedite ma è possibile acquistare ancora i biglietti scrivendo a biglietteria.eurogymnics@gmail.com. L'evento sarà anche seguito da LA7 che lo trasmetterà in diretta e in chiaro dalle ore 14 di domenica 30 aprile.