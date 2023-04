Regionale enduro: podi e vittorie per il moto club Alfieri

Prima tappa del Campionato regionale di enduro ieri, domenica 16 aprile, a Somano (CN). Non poteva mancare il moto club Alfieri, in griglia di partenza con un esercito di piloti. Ottimi i risultati dei singoli piloti, ma anche in team. La squadra del moto club astigiano, infatti, ha chiuso al secondo posto, formata da Filippo Alutto, Alessio Berger, Flavio Dagatti e Nicola Nasi. Primo posto nella categoria Cadetti per Alessio Berger. E conquista la prima posizione anche Sabrina Lazzarino (Femminile). Anche la categoria Junior 2 tempi parla Alfieri, con la seconda piazza di Mattia Grande, mentre nella Junior 4 tempi chiude sesto Christian Pietrangeli. Flavio Dagatti vince nella Major 2 tempi, mentre nella Major 250 4 tempi manca per un soffio il podio Andrea Bugnone, che si attesta quarto. Quinto posto per Federico Fanzio nella Senior 2 tempi, mentre Filippo Alutto conquista il terzo posto nella Senior 4 tempi.

Ottimo quarto posto nelle Territoriali 2 tempi per Alex Usseglio. Podio quasi completamente degli Alfieri quello delle Territoriali 4 tempi, con il primo posto di Erik Gardiol e il secondo di Francesco Lodi, seguiti, al quinto, da Devid Toso. La Top Class è stata ancora una volta degli Alfieri, con il secondo posto di Gabriele Doglio, il quarto di Nicola Nasi, il quinto di Edoardo Alutto, il sesto di Alberto Caronni e l'ottavo di Christian Natta. Gran peccato per Tommaso Garlanda, che non è riuscito a concludere la gara dopo la caduta di oggi. L'intero staff del moto club Alfieri augura a Tommaso una pronta ripresa.

Quinto posto nella Ultra Veteran per Mauro Vanara, mentre Fabio Frigeri ha chiuso quarto nella Veteran, seguito da Sandro Solari al quinto. Paolo Bertorello ha concluso la gara quarto nella Super Veteran. Peccato per la categoria 50, che non ha visto arrivare a fine gara il pilota Pietro Ansaldi.

