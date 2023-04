Derthona Basket: ultimi giorni per acquistare il mini pack ‘The road 2geDER’

Si avvicina la sfida alla UNAHOTELS Reggio Emilia, la penultima partita casalinga della stagione regolare della Bertram Derthona. La grande sfida all’EA7 Emporio Armani Milano, in programma domenica 30 aprile alle ore 17.30, sarà l’ultimo impegno al PalaEnergica della regular season bianconera.

La Società, per consentire a tutti i tifosi di assistere a entrambe le gare, ha lanciato il mini abbonamento ‘The road 2geDER’, che prevede il 50% di sconto sul prezzo della gara di mercoledì 19 aprile alle ore 20.30 con l’acquisto delle due partite. Fino alla palla a due dell’incontro con la UNAHOTELS, i sostenitori bianconeri potranno comprare il mini abbonamento. Sono tre le opzioni di acquisto a disposizione:

presso la sede del Club, sita in via San Marziano 4, fino alle ore 12 di mercoledì 19 aprile;

online sul sito di Vivaticket, al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/mini-abbonamento-reggio-olimpia/205951;

presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato a partire dalle ore 19 di mercoledì 19 aprile.

Il pack verrà emesso come un tagliando unico, che dovrà essere conservato e mostrato all’ingresso del PalaEnergica in occasione di entrambe le sfide. La Società comunica che sono disponibili, fino a esaurimento, posti in tutti i settori e che le tariffe di ‘The road 2geDER’ sono uniche per tutti, senza riduzioni. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE PREZZO Parterre Derthona 120 € Parterre Bianconero 90 € Parterre Laterale 60 € Tribuna Derthona 45 € Tribuna Bianconera 39 € Curva Sud 20 €

Per ogni ulteriore informazione relativa a ‘The road 2geDER’ è possibile recarsi presso la segreteria del Club, contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it.