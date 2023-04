Abet Basket Bra in finale per il titolo regionale 2023 di C Silver

Il 26 novembre, al termine dell’ottava giornata di campionato (e alla quinta sconfitta, a fronte di sole tre vittoria), forse nessuno avrebbe scommesso un euro sulla possibilità di vedere l’Abet Bra in finale per il titolo regionale 2023 di C Silver. Forse, perché invece da qualche parte nella testa dei giocatori e di coach Michele Siragusa qualche residua certezza era rimasta.

Cinque mesi dopo, domenica 23 aprile, l’Abet Bra giocherà quella finale, al termine di una stagione che, da dicembre in poi, è stata letteralmente un crescendo incontenibile. Sedici partite, quindici vittorie e una sola sconfitta (di soli due punti). I ragazzi bianco blu hanno battuto tutte le squadre con cui avevano perso le famose cinque partite iniziali e hanno letteralmente surclassato i giovani terribili di Borgomanero nella doppia semifinale: +26 all’andata a Bra; + 18 al ritorno in trasferta.

Un esito forse inatteso, nel momento di maggiore crisi della squadra, ma che si spiega abbastanza facilmente per chi conosce questo gruppo e lo ha seguito negli ultimi due anni. I ragazzi di coach Siragusa sono una squadra esperta, affiatata, con un alto quoziente di intelligenza cestistica, un giusto mix di diverse qualità. E hanno lavorato in maniera molto seria, guardandosi in faccia proprio dopo quell’ottava di campionato, che sembrava quasi un capolinea, e decidendo che si poteva ancora fare. Domenica 23 aprile alle ore 19 presso il palazzetto di Nole-Ciriè sarà finale, contro Secursat SBA.

Asti, squadra costruita per vincere, attorno a due ex biancoblu (Lorenzo Dello Iacovo e Gabriele Alberti), giocatori di categoria superiore capaci di trascinare quasi da soli la loro squadra in finale. In stagione regolare le due sfide tra Asti e Bra sono state un punto di svolta, almeno per i braidesi. All’andata, tra le mura amiche, una sconfitta proprio in quella famosa ottava giornata in cui tutto è cambiato. Al ritorno, ad Asti, la più bella e convincente vittoria della stagione. Le finali però, si sa, sono partite a sé, dove può succedere di tutto. E quindi l’unica cosa da dire è: cari braidesi amanti dello sport, non fare mancare il vostro tifo e venite a sostenere l’Abet in questa ultima fatica!

College Borgomanero 69

BT71 Abet Bra 87

Borgomanero: Broggi 12, Berti 16, Bellosta 6, Giustina 2, D’Amelio 13, Fedorenko 6, Andreatta 4, Erbetta 8, Jasarevic 2, Digitali, Comin, El Showehy, All. Villa.

Bra: Stetco 5, Gramaglia 6, Zabert 9, Eirale 7, Gallo 16, Calderone 4, Negro 13, Cagliero 2, Cortese 8, Corvalan 17, Ferrero, Rinaldi, All. Siragusa, ass. Barberis, Sanino.