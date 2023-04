BEA Chieri vince in trasferta contro Valsesia e chiude la regular season al quinto posto

Sabato 15 aprile la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo al Pala Loro Piana di Borgosesia, ospite di Valsesia Basket, per la 26esima e ultima giornata del campionato di Serie C Gold. Una partita a ritmi relativamente bassi, dove i Leopardi riescono a controllare il gioco e a trovare l’allungo decisivo nel secondo periodo a suon di tiri dalla lunga distanza. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Conti sono bravi ad amministrare il vantaggio fino alla sirena finale. Con il concludersi della regular season, la Planet Smart City conferma il quinto posto in classifica e affronterà Amatori Basket Savigliano nei playoff per la promozione alla Serie B Interregionale, che inizieranno nell’ultimo fine settimana di aprile.

LA GARA

Ancora out Tulumello, oltre che il rientrante Mosca, coach Francesco Conti schiera nel quintetto capitan Sebastiano Gile. Insieme a lui Scalzo, Colli, Giacomelli e Molinario. I padroni di casa rispondono con Giroldi, Zanoli, Buldo, Vercellino e Vercelli.

Inizio favorevole agli ospiti, che trovano 4 punti in fila da Giacomelli, ma non manca la pronta reazione dei borgosesini, che colpiscono da lontano con il solito Zanoli. Sulla metà del primo quarto, BEA trova un piccolo parziale guidata da Scalzo, ma ancora una volta Zanoli ad interrompere tutto: si arriva alla sirena del primo periodo sul 17-19.

L’inizio della seconda decina è a ritmi relativamente bassi. Sono le difese a prevalere sugli attacchi, con le due squadre che fanno fatica a trovare il fondo della retina. La scossa viene data da Magui Drame, che trova 5 punti in fila che costringono al timeout coach Gagliardini. Al rientro in campo arriva il controparziale di Valsesia, con il conseguente minuto di coach Conti. Il copione è lo stesso visto all’inizio del periodo: BEA sale in cattedra e trova un parziale fondamentale che permette di prendere il largo, guidata da un folgorante Giacomelli e un caparbio Drame. All’intervallo i Leopardi sono avanti di 14 lunghezze.

Al rientro in campo sono ancora i viaggianti a controllare la gara, ma questa volta i padroni di casa si difendono arcignamente. Dopo una serie di botta e risposta, si arriva alla chiusura del terzo periodo con la Planet Smart City in vantaggio di 11 punti.

L’allungo decisivo arriva all’alba dell’ultima decina, con la tripla di Alex D’Arrigo che da il via alle danze: canestro e fallo di Drame, seguito da una schiacciata del “Mago” e un fadeaway di capitan Gile, che mandano in ghiaccio la partita. Tante rotazioni sul finire del periodo, che portano al 56-75 finale.

IL COMMENTO

«Questa vittoria ci dà ulteriore ritmo e fiducia in vista dei play-off – commenta coach Conti – Era importante conquistare altri due punti e l’abbiamo fatto con una buona gara. Adesso inizia la parte di stagione che conta di più e abbiamo due settimane di tempo per arrivarci nella forma migliore».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Con il concludersi della regular season, iniziano i Playoff. La Planet Smart City BEA Chieri dovrà affrontare Amatori Basket Savigliano nel primo turno di post-season. Il calendario sarà confermato nei prossimi giorni.

BARBERI VALSESIA BASKET 56

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 75

Parziali: 17-19, 30-44, 48-59

VALSESIA: Giroldi 16, Ballarini, Rossi 8, Messina 1, Cerutti 3, Santarossa, Ghiani 3, Zanoli 10, Vercelli 4, Robino, Vercellino 5, Buldo 6. All. Gagliardini.

CHIERI: De Mita, Giacomelli 19, Orsi, Colli 10, Scalzo 7, Molinario 6, Gile 4, Quagliotto 2, D’Arrigo 10, Drame 17. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.