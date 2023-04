Club76: i risultati del weekend

In attesa della gara 1 dei Playoff della Serie A1, in programma mercoledì sera alle 20.30 al PalaFenera di Chieri contro Igor Novara, nel Campionato di Serie B2 le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno giocato in trasferta contro Pallavolo Florens Pavia, cedendo 3-1. Un inizio scarico da parte del team biancoblu, che è riuscito a portare a casa il secondo set. Le difficoltà, soprattutto in attacco, non hanno permesso alla squadra di tornare a casa con nuovi punti. Si continua a lottare per restare nella zona salvezza. In Under 18, invece, le ragazze hanno vinto contro Novara per 3-0.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola, costrette a giocare a porte chiuse visto l’ordine del Comune di Asti per il Palazzetto dello Sport, per ragioni di sicurezza, hanno conquistato agevolmente tre punti, vincendo 3-0 contro Libellula. Matematica salvezza per il PlayAsti, a tre giornate dalla fine. In Under 16 si scenderà in campo martedi? 25 aprile contro il Lilliput.